Bộ quy tắc ứng xử đã được phổ biến tới tất cả các vận động viên và quan chức tham dự ASIAD 20, tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), buộc các thành viên phải ký cam kết và tuân thủ, với các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt bằng hình thức đình chỉ tham gia sự kiện.

OCA ban hành quy tắc ứng xử nghiêm ngặt cho ASIAD 20

Bộ quy tắc Ứng xử về Bảo vệ an toàn (Safeguarding Code of Conduct) của Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) dành cho vận động viên và quan chức tại ASIAD 20, nêu rõ: Việc sử dụng ngôn từ hạ thấp nhân phẩm hay hành vi thờ ơ (đứng ngoài cuộc) trước các tình huống quấy rối đều bị nghiêm cấm.

Việc sử dụng mạng xã hội cũng được đề cập trong bộ quy tắc, trong đó OCA nêu rõ rằng nội dung đăng tải phải “tôn trọng, phù hợp” và không được “xâm phạm phẩm giá hoặc sự an toàn của người khác”. Bộ quy tắc cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các ranh giới phù hợp về mặt thể chất, cảm xúc và chuyên môn trong mọi tình huống.

OCA cảnh báo trong văn bản mà hãng tin PTI tiếp cận được: “Việc vi phạm Bộ quy tắc này có thể dẫn đến các hậu quả như: thu hồi thẻ chứng nhận tham dự, đình chỉ hoặc loại khỏi Đại hội, chuyển hồ sơ cho cơ quan thực thi pháp luật, chịu các biện pháp kỷ luật từ OCA, NOC (Ủy ban Olympic Quốc gia), AINAGOC (Ban Tổ chức), IF/AF (Liên đoàn Quốc tế/Liên đoàn Châu Á) hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền”.

Bộ quy tắc ứng xử đặc biệt chú trọng bảo vệ các vận động viên là trẻ vị thành niên tham gia tranh tài tại Đại hội. Tài năng cricket 15 tuổi người Ấn Độ, Vaibhav Sooryavanshi và tay vợt bóng bàn 16 tuổi Syndrela Das; cùng với kình ngư 13 tuổi người Trung Quốc, Yu Zidi (người từng giành HCĐ giải vô địch thế giới), là những cái tên trẻ tuổi nhất trong số hơn 10.000 vận động viên sẽ tranh chấp huy chương tại Đại hội.

Bộ quy tắc bảo vệ của OCA nghiêm cấm mọi hình thức “quan hệ không phù hợp” với trẻ vị thành niên cũng như việc cung cấp đồ uống có cồn cho các em,… OCA cho biết sẽ có biện pháp xử lý nếu xảy ra hành vi trả đũa nhắm vào những người lên tiếng về các vấn đề an toàn, hoặc tham gia vào quá trình điều tra.

ASIAD 20 sẽ đón tiếp hơn 17.000 vận động viên và quan chức trong thời gian diễn ra, kết thúc vào ngày 4-10.

LINH SƠN