TPHCM sẵn sàng cho lễ phát động mỗi người dân lựa chọn môn thể thao tập luyện

Với quy mô khoảng 5.000 người tham gia, TPHCM đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị để hưởng ứng Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.

Buổi họp công tác chuẩn bị lễ phát động tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 6-10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi làm việc trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh, thành, ngành về công tác chuẩn bị Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.

Tại điểm cầu TPHCM, đại diện Sở VH-TT TPHCM đã báo cáo nhiều nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra ngày 10-10 tới.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, thành phố dự kiến tổ chức tại Trường Đại học Thể dục thể thao TPHCM, kết hợp khai thác cơ sở vật chất phù hợp của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân báo cáo công tác chuẩn bị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình dự kiến thu hút khoảng 5.000 người tham gia, gồm sinh viên, lực lượng thể thao, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các liên đoàn, hội, câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân.

Theo kế hoạch, từ 6 giờ 30 ngày 10-10, điểm cầu TPHCM sẽ kết nối trực tuyến với chương trình của Trung ương. Cùng với đó, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: đồng diễn thể thao tập thể, đi bộ đồng hành, các khu vực giao lưu, hướng dẫn, trải nghiệm thể thao...

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân chia sẻ, bên cạnh lễ phát động, đơn vị cũng đang tham mưu lãnh đạo thành phố gắn kết chương trình với các hoạt động hưởng ứng trong Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, nhằm tạo hiệu ứng lan toả và hướng tới mục tiêu duy trì thói quen tập luyện cho người dân sau lễ phát động.

Dự kiến 5.000 người tham gia lễ phát động. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát kỹ từng phần việc, nhất là công tác an ninh, an toàn, y tế, giao thông, kỹ thuật và kết nối trực tuyến, bảo đảm Lễ phát động được tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, sự kiện được kỳ vọng không chỉ tạo nên một ngày hội thể thao sôi động mà còn mở đầu cho một phong trào có chiều sâu, góp phần xây dựng lối sống tích cực, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Một Việt Nam khỏe mạnh, một quốc gia vận động”.

Theo kế hoạch, Lễ phát động "Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” sẽ được tổ chức vào sáng 10-10, trực tiếp tại điểm cầu trung tâm ở Hà Nội và kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại Hà Nội, sự kiện diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, dự kiến thu hút từ 10.000-12.000 người tham gia. Sau lễ phát động, các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, biểu diễn, thi đấu thể thao tiếp tục diễn ra trong ngày 10 và sáng 11-10.

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG