Sức sống mới của thể thao TPHCM

Nhiều bạn trẻ tham gia nhảy dây trong Ngày Olympic trẻ em và thể thao hè 2026 (ẢNH: THƯ NGUYỄN)

Đưa hoạt động thể thao đến gần người dân

Không chạy theo những danh xưng hình thức, TPHCM lựa chọn cách tiếp cận thiết thực để kiến tạo “thành phố đáng sống” thông qua phát triển phong trào cộng đồng. Ngành thể thao không chỉ làm nhiệm vụ đào tạo vận động viên chuyên nghiệp mà còn mở rộng không gian tập luyện, tổ chức nhiều chương trình miễn phí để người dân dễ dàng tiếp cận và duy trì thói quen vận động.

Đơn cử như trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, nơi quản lý và đào tạo vận động viên (VĐV) tuyến đầu cho thể thao TPHCM, đã triển khai chương trình hướng dẫn tập luyện miễn phí 11 môn thể thao cơ bản cho cộng đồng tại nhiều địa điểm như: CLB Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), sân đa năng Lý Thường Kiệt (phường Phú Thọ), câu lạc bộ bắn cung Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới)... tạo cơ hội tiếp cận thể thao cho nhiều nhóm đối tượng khác nhau.

Là học viên lớp yoga tại CLB Trần Hưng Đạo, chị Trần Nguyệt Nga (phường Bến Thành) chia sẻ: “Sau một giờ tập, tôi cảm thấy như có thêm nguồn năng lượng mới, giảm được áp lực và căng thẳng sau ngày dài làm việc”. Theo ông Nguyễn Viết Phúc, chủ nhiệm CLB Trần Hưng Đạo, các lớp học miễn phí, dù ngắn hạn, cũng đã giúp người dân chăm sóc sức khỏe, tạo thêm động lực phát triển phong trào thể thao quần chúng. Đây cũng là cơ hội để mọi người trải nghiệm môi trường tập luyện chuyên nghiệp trước khi lựa chọn gắn bó lâu dài.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân cho rằng, tỷ lệ người dân tập luyện thường xuyên phản ánh chất lượng sống đô thị. Hiện TPHCM có 36,7% dân số tập luyện thường xuyên, 32% gia đình thể thao cùng hơn 15.600 cơ sở, câu lạc bộ. Mục tiêu thành phố đặt ra không dừng lại ở những con số, mà là duy trì sự bền vững, biến vận động thành thói quen sống của người dân. Người lớn, trẻ em, thanh thiếu niên đều tìm thấy niềm vui ở những sân chơi thể thao cộng đồng.

Trong tháng 8, chuỗi hoạt động Ngày Olympic trẻ em và Thể thao hè 2026 do Sở VH-TT TPHCM tổ chức, diễn ra tại phường Đông Hòa, xã Phước Hải đã thu hút hơn 1.000 em tham dự với các môn gần gũi như: kéo co, nhảy dây, nhảy bao bố, đẩy gậy... Việc đưa các môn thể thao dân gian vào hoạt động thể thao cơ sở đang mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn với giới trẻ. Em Phạm Thị Lan Phương (phường Sài Gòn) chia sẻ: “Tham gia các môn thể thao giúp em rèn luyện sức khỏe, sự bền bỉ, tính kỷ luật và đặc biệt là sự đoàn kết, thấu hiểu giữa những đồng đội”.

Nói về những cách làm của thể thao TPHCM thời gian qua, TS Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, chia sẻ: “Thể thao phải thực sự gần gũi, mọi người dân, dù ở độ tuổi nào, hoàn cảnh ra sao, đều có cơ hội được tập luyện và hưởng thụ những giá trị tích cực”.

Đổi mới để vươn tầm thành tích cao

Song hành cùng sự sôi động của thể thao cộng đồng, ở mảng thành tích cao, động lực bứt phá đang đến từ tư duy đổi mới và việc ứng dụng khoa học - công nghệ. TPHCM đang hướng đến mô hình phát triển thể thao hiện đại hơn, nơi công nghệ, dữ liệu và khoa học trở thành những trợ thủ đắc lực cho huấn luyện viên và VĐV. Việc thí điểm các thiết bị hiện đại như “Trí lực Master” tích hợp trí tuệ nhân tạo để đo lường lực, tốc độ và phân tích thông số trực tiếp của VĐV trên sân tập là minh chứng rõ nét cho bước tiến này. Trong thời gian tới, công nghệ đo sóng não và hệ thống cảm biến đa điểm sẽ được áp dụng để cá nhân hóa giáo án huấn luyện.

Tư duy tổ chức sự kiện thể thao cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I - 2026 đã tạo ấn tượng khi lần đầu tiên đưa lễ khai mạc ra không gian mở tại Công viên bờ sông Sài Gòn. Giữa không gian sông nước đặc trưng của thành phố, thể thao trở thành một phần của đời sống đô thị. Ông Nguyễn Nam Nhân lý giải: “Việc chọn công viên bờ sông xuất phát từ cách tiếp cận mới, đưa thể thao ra khỏi không gian khép kín. Một TPHCM hiện đại nhưng vẫn giàu bản sắc, mở rộng về phía sông, hướng ra biển và kết nối các không gian phát triển mới”.

Cuối năm nay, khi đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 10, TPHCM tiếp tục ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quá trình tổ chức, từ đăng ký VĐV, điều hành thi đấu đến tương tác với khán giả. Đây không chỉ là câu chuyện của một kỳ đại hội mà còn là bước chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển mới. Đó không chỉ là câu chuyện của những tấm huy chương, mà còn là nỗ lực kiến tạo một môi trường sống khỏe mạnh, năng động hơn cho cộng đồng và tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển của thể thao thành phố trong tương lai.

NGUYỄN ANH