HLV, VĐV Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 sẽ nhận thưởng hơn 11,7 tỷ đồng

Thành tích thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ được khen thưởng theo đúng Nghị định 349/2025/NĐ-CP với tổng thưởng là hơn 11,7 tỷ đồng.

Đội tuyển karate Việt Nam đã giành HCV nội dung kata (biểu diễn) đồng đội nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành thi đấu ASIAD 20 với tổng kết quả 3 HCV, 3 HCB, 19 HCĐ. Theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn thi đấu thì mỗi tấm HCV tại ASIAD được nhận 280 triệu đồng, HCB là 170 triệu đồng, HCĐ là 110 triệu đồng. Mỗi kỷ lục tại ASIAD được nhận 110 triệu đồng.

VĐV và HLV sẽ được khen thưởng theo quy định, sau khi hoàn thành tổng hợp thành tích, việc trả thưởng sớm thực hiện. Trong đó, 2 đội tuyển karate, cầu mây (giành được HCV) tại ASIAD 20 là những người sẽ nhận khen thưởng nhiều nhất.

3 võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên sẽ được thưởng tổng 840 triệu đồng trước thành tích 1 HCV nội dung kata đồng đội nữ. Các HLV trực tiếp chỉ đạo họ thi đấu tại đội tuyển quốc gia và HLV cơ sở của VĐV sẽ được thưởng tổng 280 triệu đồng.

Đội karate còn có Nguyễn Thị Diệu Ly đạt 1 HCĐ được thưởng 110 triệu đồng, Bùi Ngọc Nhi đạt 1 HCĐ cá nhân nên nhận thưởng 110 triệu đồng. Các HLV trực tiếp chỉ đạo thi đấu tại đội tuyển quốc gia và HLV cơ sở của những VĐV trên lần lượt hưởng thưởng tổng là 110 triệu đồng.

Trong khi đó, Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành 1 HCV đôi nữ, 1 HCV đồng đội 4 người nữ và 1 HCĐ regu nam nhận được thưởng lớn. 3 tuyển thủ (2 chính thức, 1 dự bị) gồm Khánh Ly, Thu Trang, Hồng Liên đạt HCV đôi nữ sẽ nhận tổng thưởng 840 triệu đồng. HLV đội tuyển và HLV địa phương của VĐV sẽ nhận tổng thưởng là 280 triệu đồng.

6 tuyển thủ (4 chính thức, 2 dự bị) gồm Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị My, Ngọc Huyền, Thu Thảo, Ngọc Tuyết có HCV nội dung đồng đội 4 người nữ sẽ nhận tổng thưởng 1 tỷ 680 triệu đồng. Các HLV đội tuyển và HLV địa phương sẽ được khen thưởng với tổng là 560 triệu đồng.

VĐV đã đạt tấm HCV nội dung cầu mây đôi nữ tại ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội cầu mây nam Việt Nam gồm 5 VĐV (3 chính thức, 2 dự bị) nhận tổng thưởng 550 triệu đồng với thành tích HCĐ tại ASIAD 20. Các HLV đội tuyển cùng HLV địa phương được khen thưởng tổng 220 triệu đồng.

Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Thị Tâm có HCB ASIAD 20 được thưởng 170 triệu đồng. HLV đội tuyển cùng HLV địa phương của tuyển thủ sẽ được khen thưởng với tổng là 170 triệu đồng.

Mức thưởng trên cũng tương tự dành cho võ sĩ Đinh Văn Tâm (wushu) cùng HLV và Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo) cùng HLV.

Khép lại ASIAD 20, Thể thao Việt Nam giành huy chương ở các môn gồm karate (1 HCV), cầu mây (2 HCV, 1 HCĐ), cử tạ (1 HCĐ), điền kinh (1 HCĐ), teqball (1 HCĐ), canoeing (1 HCĐ), bắn súng (1 HCĐ), boxing (1 HCB), taekwondo (1 HCB), rowing (4 HCĐ), wushu (1 HCB, 4 HCĐ), thể thao điện tử (2 HCĐ), Họ được chi trả thưởng vào tài khoản theo các quy định tài chính của ngành thể thao.

Tại ASIAD 20, Đoàn thể thao Việt Nam thưởng “nóng” mỗi tấm HCV là 200 triệu đồng, HCB là 100 triệu đồng còn HCĐ là 50 triệu đồng. Tổng tiền thưởng “nóng” sau ASIAD 20 là 1 tỷ 850 triệu đồng.

MINH CHIẾN