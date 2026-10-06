Một kỳ ASIAD rực rỡ của thể thao Trung Á

Các vận động viên đến từ 5 quốc gia Trung Á đã giành tổng cộng 186 huy chương tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) Aichi-Nagoya 2026, trong đó từng đoàn thể thao đều ghi nhận sự tiến bộ rõ nét.

Khép lại ASIAD lần thứ 20, diễn ra từ ngày 19-9 đến ngày 4-10 tại Nhật Bản, Uzbekistan giành được 70 huy chương - bao gồm 21 HCV, qua đó tái lập thành tích đứng thứ 5 như tại kỳ đại hội trước ở Hàng Châu (Trung Quốc). Kết quả này nối tiếp thành tích xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương tại Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Đáng chú ý, một VĐV cử tạ và một xạ thủ người Uzbekistan nằm trong số những người phá kỷ lục. Akbar Jurayev đã giành HCV ở hạng cân 110 kg nam môn cử tạ tại Đại hội. Anh đạt thành tích 190 kg ở nội dung cử giật để thiết lập kỷ lục mới của Đại hội, sau đó nâng thành công mức tạ 197 kg trong lần cử thứ 3 để xác lập kỷ lục thế giới. Ở môn bắn súng, Vladimir Svechnikov đạt 244,3 điểm tại nội dung súng ngắn hơi 10m nam, qua đó thiết lập kỷ lục mới của Đại hội và giành HCV.

Kazakhstan giành được 84 huy chương, bao gồm 12 HCV, và xếp thứ 8 chung cuộc - một bước tiến so với vị trí thứ 11 tại kỳ ASIAD trước đó. Trong số các nhà vô địch của Kazakhstan có VĐV đua xe đạp đường trường Alexey Lutsenko, khi 2 chiến thắng tại kỳ giải này đã nâng tổng số HCV trong sự nghiệp của anh tại ASIAD lên con số 6, biến anh thành VĐV thành công nhất của đất nước tại đấu trường này xét về số lượng HCV.

Đáng tiếc là trường hợp của nữ VĐV Yasmina Toxanbayeva, người đã về đích đầu tiên ở nội dung đi bộ marathon nữ, nhưng bị loại do giày thi đấu không tuân thủ quy định của Liên đoàn Điền kinh Thế giới (World Athletics). Liên đoàn Điền kinh Kazakhstan đã phản đối quyết định này.

Tajikistan giành được 16 huy chương và xếp thứ 22, vượt qua kỷ lục cũ là 7 huy chương tại một kỳ ASIAD. Trước kỳ đại hội tại Nhật Bản, quốc gia này mới chỉ giành tổng cộng 35 huy chương trong tất cả các lần tham dự ASIAD trước đó.

Kyrgyzstan xếp thứ 26 với 14 huy chương, bao gồm 1 HCV và 3 HCB. Trong khi 2 HCB của Turkmenistan thuộc về võ sĩ karate Davut Nazmyradov và lực sĩ cử tạ Shahzadbek Matyakubov.

LINH SƠN