Sao trẻ bóng đá Hàn Quốc xin lỗi sau phát ngôn tranh cãi

Tiền vệ đang thuộc biên chế Tottenham tại Ngoại hạng Anh Yang Min-hyeok đã phải lên tiếng xin lỗi công khai, vì những bình luận về việc miễn nghĩa vụ quân sự sau tấm HCV bóng đá nam ASIAD 20 vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội tại Hàn Quốc.

Các tuyển thủ U23 Hàn Quốc được miễn nghĩa vụ quân sự sau tấm HCV bóng đá nam ASIAD 20. Ảnh: THX

Tài năng 20 tuổi này đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi lớn tại quê nhà sau thành công gần đây của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại ASIAD 20. Dù góp công lớn giúp đội tuyển giành HCV trên sân cỏ - anh chính là người kiến ​​tạo để Eom Jisung ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết trước Nhật Bản - nhưng phát biểu sau trận đấu của cầu thủ chạy cánh này về vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự đã gây ra phản ứng tiêu cực mạnh mẽ trong nước.

Tại Hàn Quốc, nam giới đủ điều kiện sức khỏe bắt buộc phải hoàn thành từ 18 đến 21 tháng nghĩa vụ quân sự trước khi bước sang tuổi 28. Tuy nhiên, các VĐV ưu tú giành HCV tại ASIAD hoặc bất kỳ huy chương nào tại Olympic sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, cho phép họ tiếp tục sự nghiệp chuyên nghiệp sau khi hoàn thành vài tuần huấn luyện cơ bản. Cựu đội trưởng Tottenham Son Heung-min từng được hưởng chính sách này vào năm 2018.

Sóng gió bắt đầu khi Yang Min-hyeok được hỏi về ý nghĩa của chiến thắng cũng như những phần thưởng đi kèm. Cầu thủ chạy cánh này đã phát biểu: “Chúng tôi được nhận phần thưởng, đó chính là việc được miễn nghĩa vụ quân sự, vì vậy có cảm giác như chúng tôi đã thi đấu với mục tiêu duy nhất là điều đó. Thành thật mà nói, việc giành được chiếc cúp hay tấm huy chương không quan trọng bằng”.

Những lời này bị nhiều người coi là sự coi thường niềm vinh dự khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Khi làn sóng chỉ trích ngày càng gay gắt, cầu thủ đang thi đấu theo dạng cho mượn tại Westerlo (Bỉ) lên mạng xã hội để gửi lời xin lỗi chân thành, đầy đủ tới người hâm mộ nước nhà. Trong tuyên bố khá dài của mình, Yang đã bày tỏ sự hối tiếc về cách công chúng nhìn nhận những lời nói của anh.

Cầu thủ này viết: “Tôi thành thật xin lỗi vì đã gây ra sự thất vọng và khó chịu cho nhiều người bởi những phát ngôn của mình liên quan đến ASIAD. Việc đại diện cho Hàn Quốc tham dự ASIAD mang ý nghĩa vô cùng to lớn đối với tôi; với tư cách là một vận động viên, dĩ nhiên tôi đã nỗ lực hết mình vì mục tiêu giành chức vô địch và HCV. Tuy nhiên, tôi đã không diễn đạt rõ ràng rằng việc được miễn nghĩa vụ quân sự chỉ là một trong số nhiều động lực - bên cạnh khát khao đạt thành tích cao - thúc đẩy tôi tiến bước”.

Ngoài khía cạnh thể thao, những bình luận của Yang còn bị một số người coi là thiếu tế nhị đối với hàng ngàn thanh niên Hàn Quốc đang thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Yang Min-hyeok tiếp tục giải thích: “Tôi chưa bao giờ có ý định coi thường hay chế giễu nỗ lực của những người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc những người sẽ thực hiện nghĩa vụ. Tôi thành thật xin lỗi tất cả những ai đã cảm thấy tổn thương hoặc thất vọng vì những phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình. Trong thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực chuộc lỗi không chỉ bằng lời nói mà còn bằng thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm cao hơn khi thi đấu trên sân. Tôi xin chân thành cáo lỗi”.

LINH SƠN