Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã tạo nên một đêm thi đấu rực rỡ tại Olympiastadion khi vùi dập Hà Lan với tỷ số 5-0.

Tiền đạo Wirtz (trái). Ảnh THX

Màn trình diễn siêu hạng ở hiệp hai không chỉ đưa Đức vượt qua chính đối thủ để chiếm ngôi đầu bảng A2, mà còn đẩy đội bóng của tân HLV Xavi vào trận thua đậm nhất trong gần bảy thập kỷ.

Bước vào lượt trận cuối bảng A2 trong thế buộc phải thắng để giành vé đi tiếp, tuyển Đức chọn lối chơi tấn công chủ động ngay từ đầu. Thế bế tắc được khai thông ở phút 41 nhờ khoảnh khắc xuất thần của Derry Scherhant. Tiền đạo 24 tuổi thuộc biên chế Freiburg – người sinh ra chỉ cách sân Olympiastadion 5 phút đi bộ – đã thực hiện pha dứt điểm găm thẳng bóng vào góc cao khung thành, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp.

Bước sang hiệp hai, tuyển Đức bùng nổ dữ dội khi ghi liền 4 bàn thắng chỉ trong vòng 18 phút, biến hàng thủ Hà Lan thành một công trường tan hoang.

Phút 60, Florian Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa chân trái hiểm hóc đưa bóng đập cột xa đi vào lưới. Chỉ 5 phút sau, Nico Schlotterbeck bật cao đánh đầu từ quả phạt góc của Brajan Gruda nâng tỷ số lên 3-0.

Sức ép dồn dập tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 71 khi Gruda đi bóng khéo léo bên cánh phải rồi dọn cỗ để Wirtz bắt vô-lê đập mặt dưới xà ngang, hoàn tất cú đúp cá nhân. Đến phút 77, chính tài năng trẻ 22 tuổi Brajan Gruda khép lại đợt tàn sát bằng bàn ấn định chiến thắng 5-0 sau pha đá bồi nhanh gọn.

Đây là thất bại nặng nề nhất của bóng đá Hà Lan trong 67 năm qua, kể từ trận thua 0-7 trước… Tây Đức vào năm 1959. Đây cũng là thất bại đầu tiên của HLV Xavi Hernandez kể từ khi lên nắm quyền tuyển Hà Lan vào tháng 8.

Cục diện bảng A2 khép lại với kịch bản nghẹt thở chưa từng có khi cả Đức, Hà Lan và Hy Lạp (đội thắng Serbia 1-0) cùng có 11 điểm. Tuy nhiên, tuyển Đức đã xuất sắc chiếm ngôi đầu bảng nhờ nhỉnh hơn về chỉ số đối đầu trực tiếp. Trong khi đó, Hà Lan ngậm ngùi giành vé vớt vào tứ kết ở vị trí nhì bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (nhờ trận thắng Hy Lạp 7-0 trước đó).

Với tư cách đội nhất bảng, Đức cùng với Anh và Pháp sẽ nằm ở nhóm hạt giống tại lễ bốc thăm chia cặp tứ kết Nations League diễn ra vào ngày 20-11 tới tại Nyon (Thụy Sĩ). Các trận knock-out lượt đi và lượt về dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3-2027.

LONG KHANG