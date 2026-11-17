Thất bại 2-3 trước Nhật Bản tại Singapore không chỉ cắt đứt mạch thử nghiệm của Selecao mà còn đẩy HLV Carlo Ancelotti vào tâm bão dư luận. Cuộc chạm trán với chủ nhà Singapore tưởng là cuộc dạo chơi, giờ lại hứa hẹn bất ngờ với quyết tâm từ “Bầy sư tử”.

Trận giao hữu diễn ra lúc 19 giờ ngày 17-11 trên sân Kallang trong khuôn khổ giải Mizuho Blue Challenge, đại diện Nam Mỹ phải đối mặt với áp lực tâm lý đè nặng. Trong khi đó, dù kém đối thủ tới 143 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, thầy trò HLV Gavin Lee vẫn bước vào trận đấu với sự tự tin cùng tham vọng tạo nên một cú sốc lịch sử.

Cơ sở lớn nhất để Singapore mơ mộng kỳ tích nằm ở cuộc khủng khoảng của Brazil. HLV Carlo Ancelotti tới Singapore với kỳ vọng khép lại giai đoạn thử nghiệm để chuẩn bị cho Copa America 2028 và World Cup 2030. Tuy nhiên, trận thua Nhật Bản 2-3 hôm 14-11 đã bộc lộ những vết nứt trong hệ thống vận hành của Brazil.

Dù Vinicius Junior lập cú đúp gỡ hòa 2-2, hàng thủ lỏng lẻo đã khiến Selecao nhận bàn thua quyết định ở phút bù giờ thứ 91. Đỉnh điểm thất vọng là tấm thẻ đỏ dành cho Ancelotti và đội trưởng Raphinha do phản ứng với trọng tài người Singapore Jansen Foo.

Nhìn rộng ra, Brazil chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất. Chính Ancelotti thừa nhận trước báo giới rằng tập thể 5 lần vô địch thế giới "hiện không đủ tính cạnh tranh". Điều này dẫn đến sự công kích từ các cựu danh thủ như Romario hay Tostao ngày càng dữ dội. Tostao chỉ ra Selecao thiếu phương án chiến thuật rõ ràng và cảnh báo uy tín của Ancelotti có thể làm giảm khả năng phản biện trong ban huấn luyện. Romario - hiện đang theo đuổi sự nghiệp chính trị - thì thẳng thừng đề nghị Ancelotti đến “cuốn xéo”.

Thêm vào đó, trong buổi họp báo trước trận đấu, Vinicius Junior thừa nhận việc giảm khối lượng tập luyện sau World Cup 2026 cùng xao nhãng chuyển nhượng đã ảnh hưởng tới phong độ của anh.

Bị cấm chỉ đạo, Ancelotti phải giao quyền cho các trợ lý Francesco Mauri và Paul Clement. Băng đội trưởng được trao cho Bruno Guimaraes, trong khi các nhân tố mới như Rayan hay Andre Luiz dự kiến đá chính. Áp lực phải thắng thuyết phục đang khiến đôi chân các ngôi sao Nam Mỹ trở nên nặng nề.

HLV Ancelotti đang chịu áp lực bị sa thải. Ảnh THX

Ở phía bên kia, Singapore bước vào cuộc đọ sức từ vị thế xếp hạng 149 FIFA – kém Brazil 143 bậc. Dẫu vậy, HLV trẻ tuổi Gavin Lee khẳng định các học trò không bị ngợp. Ở tuổi 36, nhà cầm quân trẻ tuổi tuyên bố Singapore luôn ra sân với mục tiêu chiến thắng: "Có trận đấu nào chúng tôi không muốn thắng đâu? Nếu không thì đá bóng làm gì?".

Dẫn lại thất bại 1-4 trước Paraguay hôm 14-11 – trận đấu Song Ui-Young từng ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước khi Singapore hụt hơi cuối trận– HLV Gavin Lee so sánh với việc tập gym: "Cơ bắp chỉ phát triển khi bạn nâng mức tạ nặng hơn liên tục. Muốn trở thành một đội bóng nghiêm túc, Singapore phải chấp nhận thử thách trước các đối thủ vượt trội". Cùng tham dự buổi họp báo, tiền đạo Ilhan Fandi cũng thể hiện quyết tâm tận dụng tối đa cơ hội trước hàng thủ Brazil để đem lại niềm vui cho khán giả nhà.

Dù tiếc nuối vì không thể bắt tay Ancelotti trên đường biên, HLV Gavin Lee khẳng định Singapore sẽ tập trung vào những yếu tố trong tầm kiểm soát để tạo ra màn trình diễn kiên cường nhất.

Trở lại với Brazil, dù tiền đạo Vinicius Junior khẳng định Brazil không xem các trận giao hữu là cuộc dạo chơi và hiểu rằng một sai lầm nhỏ sẽ bị dư luận mổ xẻ suốt nhiều tháng, thực tế áp lực đang nghiêng hẳn về đội khách. Một chiến thắng đậm chưa chắc dập tắt hoài nghi xung quanh Ancelotti, nhưng nếu Singapore cầm chân hay tạo nên kết quả bất ngờ, bóng đá Brazil sẽ thực sự rơi vào khủng hoảng diện rộng.

HỒ VIỆT