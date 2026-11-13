Bóng đá Singapore khổ vì Asian Cup 2027 dời lịch

Bỏ ra một chi phí khổng lồ để tổ chức 2 trận giao hữu ở đẳng cấp thế giới trước 2 đội bóng vừa dự World Cup là Paraguay (19g ngày 13-11) và Brazil (17-11) trong kế hoạch chuẩn bị Asian Cup 2027, bóng đá Singapore giờ đứng trước ngã ba đường.

HLV Gavin Lee trên sân tập trước trận đấu với Paraguay. Ảnh FAS

Việt vị đủ đường

Vừa chịu cú sốc sau thất bại 0-6 trước đại kình địch Malaysia tại FIFA ASEAN Cup, đội tuyển Singapore – biệt danh "Những chú Sư tử" (The Lions) – cần gặp những đối thủ vừa tầm để tìm lại niềm tin. Rốt cục, do đã lên kế hoạch trước, HLV Gavin Lee và đội bóng của mình sẽ đối đầu trực tiếp với hai đại diện hùng mạnh Nam Mỹ: Paraguay và nhà vô địch thế giới 5 lần Brazil tại giải đấu Mizuho Blue Challenge.

Chưa hết, sự thay đổi đột ngột của Asian Cup 2027 vô tình đẩy hợp đồng của HLV Gavin Lee vào thế việt vị. Chiến lược gia 36 tuổi được bổ nhiệm chính thức theo bản hợp đồng 18 tháng vào tháng 11 - 2025 sau thời gian tạm quyền thành công, giúp Singapore giành vé tham dự Asian Cup bằng thực lực lần đầu tiên trong lịch sử. Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng của ông Lee sẽ đáo hạn trước khi Asian Cup 2027 diễn ra.

Hiện tại, HLV Gavin Lee và Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) đang tiến hành đàm phán để đánh giá tiến độ phát triển và xem xét gia hạn hợp đồng. Mặc dù việc giải đấu lùi lại cho phép Singapore có thêm 11 tháng chuẩn bị, nhưng điều đó cũng đòi hỏi ban huấn luyện phải tính toán lại kế hoạch nhân sự và điểm rơi phong độ. Nằm ở Bảng D tại Asian Cup cùng với Australia, Iraq và Tajikistan, tuyển Singapore cần tận dụng tối đa từng trận đấu giao hữu quốc tế các dịp FIFA Days.

Vì vậy, quyết định chạm trán Paraguay và Brazil ở thời điểm hiện tại khiến không ít giới quan sát bất ngờ. Trên bảng xếp hạng FIFA, Singapore đứng ở vị trí thứ 149, trong khi Paraguay xếp hạng 33 và Brazil chễm chệ ở vị trí thứ 6 thế giới. Chênh lệch về trình độ giữa hai bên là vô cùng mênh mông.

Chuyển sang “Tầm nhìn dài hạn”

Tuy nhiên, đối với HLV Gavin Lee, đây lại là cơ hội tốt nhất để kiểm chứng năng lực thực sự của các học trò. Trả lời truyền thông, nhà cầm quân 36 tuổi nhấn mạnh triết lý bóng đá dũng cảm: "Nếu chúng tôi muốn trở thành một đội bóng nghiêm túc, chúng tôi cần phải bị phơi bày. Đội bóng cần phải chịu tải quá mức để biết chính xác những khu vực nào cần cải thiện. Chúng tôi muốn chứng minh sẽ có thời điểm Singapore đủ sức cạnh tranh, và cũng có thời điểm chúng tôi sẵn sàng chấp nhận chịu đựng áp lực".

Trận thua 0-6 trước Malaysia vừa qua là một bài học đắt giá. Đội trưởng Hariss Harun khẳng định toàn đội đã dùng chính thất bại đó làm mốc tham chiếu để mổ xẻ sai lầm. Việc chạm trán các ngôi sao hàng đầu của Brazil hay lối đá rát của Paraguay chính là liều thuốc thử liều cao giúp "Những chú Sư tử" tôi luyện bản lĩnh và nâng cao tốc độ tư duy chơi bóng.

Việc thi đấu giao hữu với các đối thủ hàng đầu nằm trong chiến lược dài hạn hướng tới Asian Cup. HLV Gavin Lee khẳng định tiêu chí tuyển chọn nhân sự của ông dựa hoàn toàn vào phong độ và đóng góp thực tế chứ không phụ thuộc vào tuổi tác: "Nếu bạn đủ giỏi, bạn đủ tuổi. Tuổi tác thực sự không quan trọng, miễn là bạn mang lại kết quả cho đội bóng".

Bất chấp những biến động về lịch thi đấu và thách thức hợp đồng, HLV Gavin Lee và các học trò đang thể hiện thái độ chủ động. Các trận đấu với Brazil và Paraguay có thể đem lại thử thách cực đại, nhưng những bài học thu được chính là hành trang vô giá để Singapore bước tới Asian Cup 2027 với phiên bản tốt nhất.

HỒ VIỆT