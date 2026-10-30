Brazil mang đội hình trẻ trung du đấu tại Singapore

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục công cuộc trẻ hóa đội tuyển quốc gia Brazil trong đợt tập trung cho các trận giao hữu với các đội tuyển Nhật Bản và Singapore vào tháng 11.

HLV Carlo Ancelotti tiếp tục quá trình tái thiết sau kỳ World Cup đầy thất vọng. Ảnh: THX

Đội tuyển Brazil sẽ có các trận giao hữu tại Sân vận động Quốc gia Singapore: gặp Nhật Bản vào ngày 14-11, và đối đầu với đội tuyển chủ nhà sau đó 3 ngày.

HLV Carlo Ancelotti một lần nữa đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ, trong bối cảnh đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới này vẫn đang trong quá trình tái thiết sau kỳ World Cup đầy thất vọng.

Tiền đạo Allan Elias của Man City là một trong 5 cầu thủ lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Brazil. Những gương mặt mới khác trong đội hình gồm 26 cầu thủ này bao gồm hậu vệ Jonathan Jesus (Cruzeiro), tiền vệ Andre Luiz (Corinthians), cùng bộ đôi Marlon Gomes và Alisson Santana (Shakhtar Donetsk).

“Mỗi cầu thủ đều sở hữu những phẩm chất riêng biệt”, Ancelotti chia sẻ. “Jesus gây ấn tượng với tôi là một trung vệ rất mạnh mẽ, tốc độ, quyết liệt và thông minh. Marlon Gomes thì có lối chơi đầy năng động. Họ là những cầu thủ với những đặc điểm khác nhau, và đối với chúng tôi, việc hiểu rõ hơn về từng cá nhân là điều vô cùng quan trọng”.

Đội hình lần này bao gồm 9 cầu thủ trong độ tuổi dự Olympic 2028 và 15 cầu thủ dưới 23 tuổi, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của nhà cầm quân người Italy trong việc thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ. “Trong giai đoạn hướng tới năm 2027, chúng tôi phải nỗ lực để xác định một định hướng rõ ràng”, Ancelotti nhấn mạnh thêm. “Tôi tin rằng đến những trận giao hữu đầu tiên của năm 2028 - thời điểm bắt đầu vòng loại World Cup và chuẩn bị cho Copa América - chúng ta sẽ có một đội hình ổn định và hoàn thiện hơn”.

Điểm đáng chú ý khác là HLV Ancelotti không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào từ Flamengo, Palmeiras hay Atletico Mineiro - những đội bóng hiện đang cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch quốc gia Brazil.

Đội hình Brazil:

Thủ môn: Bento (Al Nassr), Lucas Perri (Torino), Pedro Morisco (Coritiba)

Hậu vệ: Arthur Dias (Athletico Paranaense), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Man City), Wesley (Roma)

Tiền vệ: Andre (Corinthians), Andrey Santos (Man United), Bruno Guimaraes (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), Joao Gomes (Aston Villa), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk)

Tiền đạo: Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Man City), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Endrick và Vinicius Junior (cùng thuộc Real Madrid)

LINH SƠN