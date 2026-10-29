Tevez cay đắng nói Sir Alex Ferguson thất hứa

Tevez là một trong những cầu thủ hiếm hoi chuyển từ Man United sang Man City. Ảnh: THX

Carlos Tevez vừa tiết lộ việc HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson không thực hiện lời hứa mua đứt anh là nguyên nhân dẫn đến quyết định rời Man United để gia nhập đối thủ cùng thành phố Manchester City vào năm 2009.

Tevez từng gây tranh cãi lớn khi chuyển từ Man United sang kình địch Man City, nơi anh đang thi đấu theo dạng cho mượn. Đến năm 2012, tiền đạo người Argentina cùng Man City vô địch Ngoại hạng Anh và gây chú ý khi xuất hiện tấm biểu ngữ có dòng chữ “RIP Fergie” trong lễ ăn mừng chức vô địch.

Mới đây, trong chương trình Rio Ferdinand Presents, cựu tiền đạo người Argentina này đã chia sẻ những khúc mắc phía sau quyết định rời Old Trafford, đồng thời cho rằng Ferguson là người góp phần khiến anh ra đi.

Tevez cho biết ban đầu anh gia nhập Man United theo hợp đồng cho mượn hai năm. Theo thỏa thuận được Tevez nhắc lại, nếu thi đấu tốt, Ferguson sẽ tiến hành mua đứt anh theo các điều khoản đã bàn bạc.

“Fergie nói với tôi: "Carlos, tôi sẽ giải quyết hợp đồng của anh và anh sẽ ở lại Man United. Đội bóng chuẩn bị bước vào giai đoạn tiền mùa giải. Tôi sẽ trả tiền để mua Berbatov, còn anh đừng lo, tôi sẽ mua anh và chúng ta sẽ ký hợp đồng"”, Tevez kể lại.

Tuy nhiên, thương vụ mua đứt cuối cùng không diễn ra như tiền đạo người Argentina mong đợi. Tevez cho biết Ferguson có khoảng sáu tháng để thực hiện lời hứa nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi.

Theo Tevez, việc anh dần phải ngồi dự bị khiến anh cảm thấy mình không còn được đội bóng coi trọng. Anh cũng cho rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến giá trị chuyển nhượng của bản thân.

“Điều khiến tôi tổn thương nhất là Ferguson bắt đầu để tôi ngồi dự bị. Trong suy nghĩ của tôi, ông ấy đang dần gạt tôi sang một bên. Nó có thể khiến giá trị của tôi giảm xuống”, Tevez chia sẻ.

Cựu tiền đạo này cho rằng người hâm mộ Man United không hiểu hết những gì đã diễn ra phía sau hậu trường. Theo anh, nhiều người chỉ nhìn vào quyết định chuyển sang Man City mà không biết những bất đồng giữa anh và Ferguson.

Tevez từng có khoảng thời gian thành công tại Old Trafford, góp công giúp Man United giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Vì vậy, việc rời đội bóng không chỉ là một bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn khiến anh cảm thấy thất vọng vì những gì đã xảy ra.

“Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Man United. Nhưng với Man City, mọi thứ giống như một sự trả thù. Tôi cảm thấy mình đã trao đi rất nhiều tình cảm cho Man United nhưng không nhận lại được những gì tương xứng”, Tevez bộc bạch.

Sau khi gia nhập Man City, tiền đạo người Argentina tiếp tục gặt hái thành công. Đáng chú ý, anh cùng đội bóng áo xanh vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2011-2012, đánh dấu bước ngoặt lớn trong lịch sử CLB.

Dù vậy, vụ chuyển nhượng năm 2009 vẫn được nhớ đến như một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất lịch sử derby Manchester. Những chia sẻ mới đây của Tevez một lần nữa làm dấy lên câu chuyện về mối quan hệ giữa anh và Ferguson, cũng như những bất đồng được cho là đã thúc đẩy anh rời Old Trafford.

PHẠM QUANG