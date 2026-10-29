Hoãn 24 trận tại Copa del Rey sau thảm họa tàu hỏa tại Tây Ban Nha

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã quyết định hoãn toàn bộ 24 trận đấu thuộc vòng đầu tiên của Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey) dự kiến ​​diễn ra vào đêm 28-10, sau khi một vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Toledo khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc. Ảnh: THX

Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm giữa 2 đoàn tàu cao tốc - một của đơn vị vận hành quốc gia Renfe và một của công ty tư nhân Iryo - xảy ra vào sáng 28-10 gần ga Urda, trên tuyến đường sắt nối Madrid và Sevilla.

Theo nhà chức trách, có ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong thảm họa và cảnh báo rằng con số này có thể còn tăng lên khi có ít nhất 80 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, RFEF nêu rõ: “Để bày tỏ sự tôn trọng và tình đoàn kết với tất cả các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa bi thảm xảy ra vào sáng 28-10 tại tỉnh Toledo, RFEF đã quyết định hoãn 24 trận đấu thuộc vòng đầu tiên của giải (Copa del Rey) vốn dự kiến ​​diễn ra vào tối nay. Đại gia đình bóng đá Tây Ban Nha vẫn đang cùng nhau chia sẻ nỗi đau trước thảm kịch này, đồng thời sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng để hỗ trợ những nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng vừa qua”.

RFEF sẽ sớm thông báo về lịch thi đấu điều chỉnh cũng như thời gian, địa điểm cụ thể cho các trận đấu bị hoãn.

Vòng đầu tiên của Copa del Rey đã khởi tranh vào ngày 27-10 với 18 trận đấu. Sau khi 24 trận ngày 28-10 bị hoãn, dự kiến 14 trận vào ngày 29-10 vẫn sẽ diễn ra theo lịch trình. Ở ngày thi đấu này đáng chú ý có sự góp mặt các đội La Liga như giữa Navalcarnero với Real Betis; và Salamanca UDS với Celta Vigo. Trong đó vì Betis và Celta đều có lịch thi đấu tại các giải châu Âu nên khả năng bị hoãn là không cao.

Copa del Rey là giải đấu bóng đá lâu đời nhất tại Tây Ban Nha. Ở mùa giải trước, Real Sociedad đã lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Atletico Madrid trong trận chung kết. Bốn đội bóng tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha (Spanish Supercopa) - gồm Barcelona, ​​Real Madrid, Atletico Madrid và Real Sociedad - sẽ chỉ bắt đầu tham gia giải từ vòng 32 đội.

LINH SƠN