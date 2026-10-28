HLV Flick quản lý thời gian thi đấu các ngôi sao Barcelona

Pedri được quản lý thời gian thi đấu gắt gao (Ảnh: THX)

2 trận thua và chấn thương cũng bắt đầu xuất hiện sẽ càng khiến HLV Hansi Flick phải quản lý thời gian thi đấu cho các ngôi sao của mình.

Barcelona đang không có những cầu thủ quan trọng như là Xavi Espart, Dani Olmo, Eric Garcia và Andreas Christensen, khi La Liga mới chỉ đi qua vòng đấu thứ 10. Họ vẫn sẽ phải ra sân ở nhiều đấu trường khác, như UEFA Champions League.

Điều này càng khiến cho việc quản lý thời gian thi đấu của các cầu thủ chủ chốt của CLB Xứ Catalan trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với HLV Hansi Flick để tránh tình trạng quá tải. Ông phải giữ cho các ngôi sao Barcelona có được thể lực và phong độ tốt nhất.

Một cầu thủ mà Flick rất quan tâm mùa này là Pedri, người có tiền sử chấn thương được ghi nhận tường tận. Theo báo cáo từ Mudo Deportivo, HLV Flick đã nỗ lực hết sức để bảo vệ Pedri trong suốt mùa giải cho đến hôm nay.

Vừa chơi cho Barcelona và làm nghĩa vụ với đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Pedri đã ra sân 50/60 trận đấu tiềm năng, trong đó có 40 trận ngôi sao này được tung ra sân ngay từ đầu.

Trong tổng số 5.400 phút thi đấu khả dụng trong năm nay, anh đã chơi đến 3.399 phút, tương đương khoảng 62% - đây là một con số mà Barcelona nhìn nhận là được kiểm soát hợp lý.

Cách quản lý này được phản ánh qua việc HLV Flick sử dụng Pedri. Anh đã vào sân trong tất cả 13 trận đấu mùa này nhưng thường xuyên bị thay ra, và trở thành cầu thủ bị thay nhiều nhất của Barcelona. Đây là chiến thuật có chủ đích để giữ cho anh luôn sung sức.

Tuy nhiên, mức độ cống hiến của Pedri vào các trận đấu của Barcelona trong mùa giải này vẫn rất cao, khi anh đã chơi 77,43% số phút thi đấu có sẵn ở trong mùa giải 2026-2027, một bước nhảy vọt đáng kể so với đầu năm.

Điều đó có thể dẫn đến sự hao mòn thể lực của Pedri và khiến anh chơi không tốt ở trong trận El Clasico thua Real Madrid, như HLV Flick thừa nhận đội bóng “không được sung sức”.

Riêng tiền vệ kiến ​​tạo này đã có một đêm thi đấu dưới sức hiếm hoi, khiến cựu cầu thủ Real Madrid, Rafael van der Vaart, phải nhận xét màn trình diễn của anh là “hoàn toàn tồi tệ” khi bình luận trực tiếp ngay trên sóng truyền hình.

Với một nhóm cầu thủ ít được ra sân, bao gồm Gavi, Gabriel Jesus và sự trở lại của Frenkie de Jong, ông Flick cũng có thêm những lựa chọn khác để xoay vòng đội hình.

Thử thách của Flick hiện tại là tìm ra sự cân bằng phù hợp, đảm bảo Pedri luôn khỏe mạnh và duy trì phong độ cao trong thời gian dài mà không làm giảm sự sáng tạo cho đội hình Barcelona.

Đ.Hg.