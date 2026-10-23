Mbappe và Guler gửi thông điệp mạnh mẽ trước El Clasico đấu Barcelona

Hai ngôi sao của Real Madrid là Kylian Mbappe và Arda Guler tập trung sự chú ý ngay vào El Clasico gặp Barcelona tại La Liga vào lúc 21 giờ, ngày 25-10 (giờ Việt Nam).

Mbappe tự tin trước trận El Clasico (Ảnh: THX)

Cả Guler lẫn Mbappe đều lập công ở trong chiến thắng ấn tượng thứ 3 liên tiếp của thầy trò Mourinho tại đấu trường Champions League mùa này. Nhưng trước mắt họ là một Barcelona đang toàn thắng tại đấu trường La Liga mùa này.

Mbappe giải thích về cách tiếp cận El Clasico của Real Madrid. Theo trích dẫn của FCB World sau buổi họp báo, Mbappe thừa nhận rằng việc đối đầu với Barcelona luôn mang một ý nghĩa khác biệt lớn lao so với các trận đấu bình thường khác ở đấu trường La Liga.

“El Clasico hoàn toàn khác biệt”, tiền đạo người Pháp nói, “Ban đầu, chúng tôi chỉ nghĩ về trận đấu với Leipzig mà thôi. Còn về những gì sẽ xảy ra vào Chủ nhật, chúng tôi đang suy nghĩ đến điều đó”.

Kiểu tư duy của Mbappe cũng là thứ mà HLV Mourinho luôn nhấn mạnh: Các cầu thủ chỉ nên tập trung vào những gì đang ở trước mắt. Thế nên, trước trận đấu với Leipzig, họ không hề xao nhãng đến El Clasico.

Với Guler, anh tự tin Real Madrid có thể thách thức Barcelona. Guler cũng nói rõ về ý định của Real Madrid khi được hỏi về trận đấu: “Đó là một trận đấu lớn, sẽ diễn ra ở đẳng cấp cao nhất”.

Tiền vệ trẻ mới 21 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh những kỳ vọng đi kèm với việc được thi đấu đại diện cho bộ mặt của Real Madrid: “Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để giành chiến thắng. Chúng tôi là Real Madrid, và chúng tôi phải thắng mọi trận đấu".

Đối với Barcelona, ​​đây là một thông điệp rõ ràng rằng Los Blancos hoàn toàn tập trung vào trận đấu El Clasico và muốn cống hiến hết sức mình. Real không thể để bị tuột lại phía sau thêm nữa ở trong cuộc đua giành chức vô địch, nhất là khi mà đội bóng Hansi Flick đang dẫn trước 6 điểm.

Real đang có 21 điểm sau 9 vòng đấu. Họ thắng 7 trận và để thua 2 trận - những kết quả tai hại trước Real Betis (0-1) và Atletico Madrid (1-2). Real muốn thắng trong trận đấu với Barcelona và chiến thuật từng giúp Mourinho thành công ngày xưa đã được nhắc lại.

Ngược lại, CLB xứ Catalan cũng hướng đến một kết quả tốt nhất. Sau thất bại trước PSG tại đấu trường Champions League, đây là lúc mà Yamal và các đồng đội muốn trình diễn tốt để gửi thông điệp mạnh mẽ đến các đội bóng còn lại ở La Liga - là họ vẫn là bất bại (Barcelona toàn thắng 9 trận đầu mùa).

Đ.Hg.