HLV Jose Mourinho đã đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm về thất bại gây sốc 1-2 của Real Madrid trước đội khách Deportivo Alaves, trong một ngày mà Jude Bellingham phải nhận thẻ đỏ vì lỗi ăn vạ ở những phút cuối trận.

Real Madrid trở lại thi đấu với phong độ thăng hoa nhờ chuỗi 10 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, sau màn so tài đầy cam go với một Alaves chơi kiên cường, đội chủ nhà cuối cùng đã phải chấp nhận thất bại 1-2.

Thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ đầu mùa khiến Real rơi xuống vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Barcelona 3 điểm (trong khi Barcelona vẫn còn một trận chưa đấu) và kém 1 điểm so với đối thủ cùng thành phố Atlético Madrid (đội đã thắng 3-2 trên sân Elche).

Nhiều ngôi sao của đội bóng thủ đô đã thi đấu mờ nhạt trong suốt 90 phút tại Santiago Bernabeu, dẫn đến việc họ phải hứng chịu sự chỉ trích gay gắt từ phía người hâm mộ CLB. Dẫu vậy, chính HLV Mourinho mới là người khẳng định rằng chỉ có một cá nhân phải chịu trách nhiệm cho trận thua đầu tiên của Real kể từ tháng 9 - đó chính là ông.

Phát biểu với truyền thông sau tiếng còi mãn cuộc tại Madrid, Mourinho chia sẻ quan điểm của mình: “Thất bại này là lỗi của tôi. Tôi không cho rằng có cầu thủ nào chơi tốt hơn những người còn lại. HLV mới là người phải chịu trách nhiệm”.

Toni Martinez đưa đội khách vươn lên dẫn trước trong hiệp một tại sân Bernabeu, sau đó Angel Perez nhân đôi cách biệt sau giờ nghỉ. Kylian Mbappe đã ghi một bàn rút ngắn tỷ số, tạo nên những phút cuối trận đầy kịch tính.

Trong lúc Real Madrid dồn lên tìm kiếm bàn gỡ hòa, Bellingham - người đã phải nhận một thẻ vàng trước đó - tiếp tục phải nhận thêm một thẻ vàng nữa vì lỗi giả vờ ngã nhằm kiếm một quả phạt đền.

Trọng tài Cesar Soto Grado ban đầu cho Real Madrid hưởng quả phạt đền, nhưng sau khi tham khảo VAR bên đường biên, ông đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của ngôi sao người Anh ở phút 86. Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 3 của Bellingham tại La Liga; trước đó, anh từng bị truất quyền thi đấu trong mùa giải 2023-2024 (trận gặp Valencia) và mùa giải 2024-2025 (trận gặp Osasuna).

“Jude khẳng định đó là một quả phạt đền. Khi một cầu thủ khẳng định đó là phạt đền, tôi buộc phải tin cậu ấy. Xem lại trên iPad, tôi thấy tình huống đó có vẻ hơi kịch quá mức, nhưng tôi vẫn tin vào lời của Jude”, Mourinho chia sẻ. “Hai mùa giải trước, trọng tài này đã rút thẻ đỏ với Mbappe. Mùa trước là Vinicius. Mùa này đến lượt Bellingham. Hãy chờ xem mùa tới có phải là Courtois không. Tôi nghĩ vị trọng tài này thích thể hiện quyền lực của mình. Tuy nhiên, tôi không muốn nói rằng chúng tôi thua vì trọng tài... Tất nhiên là tôi rất tức giận và không hài lòng với cách điều hành của ông ấy”.

Trong trận thua vừa qua, Vinicius Junior đã bị cổ động viên la ó, trong khi Arda Guler tỏ thái độ giận dữ khi bị thay ra sân. Vinicius được xếp đá chính nhưng không tạo được dấu ấn nào. Trong khi đó, Guler bị Mourinho rút khỏi sân sau một giờ thi đấu, nhường chỗ cho Carlos Espi. Trước tình hình đó, Mourinho đã kêu gọi các nhà báo không nên “thêu dệt” những câu chuyện về 2 cầu thủ này.

Mourinho phát biểu: “Các bạn có thể bàn tán về điều đó ít nhất là đến tận thứ Tư. Real Madrid đã thua. HLV đã mắc sai lầm. Có rất nhiều điều để nói về một sự thật hiển nhiên: Real Madrid đã thua Alaves ngay tại Bernabeu. Nhưng đừng tự bịa đặt những câu chuyện như việc Arda tức giận khi bị thay ra, hay chuyện Vinicius bị la ó, hoặc chính tôi cũng bị la ó... Chẳng cần phải cố tìm kiếm những câu chuyện giật gân làm gì. Real Madrid thua trận, đó mới là vấn đề lớn”.

LINH SƠN