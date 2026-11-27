Cầu thủ đá phạt đền sẽ có cơ hội thuận lợi để ghi bàn, nhưng ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới cũng không phải lúc nào tận dụng thành công.

Messi có không ít lần đá hỏng 11m. Ảnh: THX

Theo Planet Football, có 5 cầu thủ hàng đầu có số lần đá phạt đền hỏng nhiều nhất. Lionel Messi dẫn đầu danh sách với 35 lần đá hỏng. Dù được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, Messi lại có thành tích đá phạt đền không thực sự ấn tượng. Siêu sao người Argentina ghi 117 bàn nhưng có tới 35 lần sút hỏng, đạt tỷ lệ thành công khoảng 77%.

Riêng mùa giải 2014-2015, Messi bỏ lỡ bốn quả phạt đền. Tình trạng này tiếp tục xuất hiện trong hai mùa giải sau đó, trước khi anh cải thiện đáng kể phong độ trên chấm 11m. Tại World Cup 2026, Messi cũng 2 lần sút phạt đền không thành công.

Antoine Griezmann đứng thứ hai với 14 lần đá hỏng phạt đền, bên cạnh 25 bàn thắng, đạt tỷ lệ thành công 64%. Một trong những lần bỏ lỡ đáng nhớ nhất diễn ra ở chung kết Champions League 2015-2016 giữa Atletico Madrid và Real Madrid. Tiền đạo người Pháp đá hỏng phạt đền trong trận đấu mà Atletico thất bại trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút.

Trong khi đó, Riyad Mahrez nổi tiếng với kỹ thuật cá nhân và khả năng xử lý bóng khéo léo, nhưng thành tích đá phạt đền của anh không tương xứng. Cựu tiền vệ Manchester City ghi 41 bàn từ chấm 11m nhưng cũng có 12 lần sút hỏng. Đáng chú ý, bốn lần thất bại diễn ra trong thời gian Mahrez khoác áo Leicester City. Anh cũng từng bỏ lỡ những cơ hội tương tự khi thi đấu cho Manchester City.

Đứng thứ tư trong danh sách, Edin Dzeko có 19 bàn thắng từ chấm phạt đền nhưng bỏ lỡ 12 lần, đạt tỷ lệ thành công khoảng 61%. Tiền đạo người Bosnia và Herzegovina từng sút hỏng phạt đền trong màu áo năm CLB khác nhau và một lần ở đội tuyển quốc gia. Khi khoác áo Fenerbahce, anh ghi bảy bàn và chỉ hai lần thất bại trên chấm 11m.

Cuối cùng, Filippo Inzaghi từng là một trong những chân sút nổi bật của bóng đá châu Âu, với 232 bàn thắng trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khả năng thực hiện phạt đền của cựu tiền đạo Juventus và AC Milan lại không quá nổi bật.

Inzaghi ghi 17 bàn từ chấm 11m nhưng có tám lần sút hỏng. Đáng chú ý, trong thời gian khoác áo AC Milan, Inzaghi chỉ ghi hai bàn và bỏ lỡ ba quả phạt đền sau năm lần thực hiện. Thành tích này khiến ngôi sao người Ý không còn được ưu tiên giao trọng trách sút phạt đền.

PHẠM QUANG