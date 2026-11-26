Bayern Munich đang chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng đã để thua 1-2 trên sân Lille, đánh dấu thất bại đầu tiên tại Champions League và khiến hy vọng giành vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu cũng trở nên vô cùng mong manh.

Bayern Munich ra sân thiếu vắng những ngôi sao tấn công như Harry Kane, Michael Olise hay thủ môn Manuel Neuer. Trong khi Luis Diaz và Jamal Musiala cũng chỉ ngồi dự bị khi không ở mức độ sẵn sàng cao. Với việc vắng toàn bộ hàng tiền đạo, HLV Vincent Kompany thậm chí bố trí một hậu vệ phải, một hậu vệ trái, một tiền vệ và một cầu thủ 18 tuổi chơi trên hàng công.

Dẫu vậy, "hùm xám" nước Đức vẫn có màn trình diễn khá ổn trong hiệp một và bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 1-0, khi Dayot Upamecano đưa đội khách vươn lên dẫn trước ở phút 15 với cú đánh đầu từ quả phạt góc của Tom Bischof.

Tuy nhiên, hy vọng về một trận đấu dễ dàng cho Bayern đã bị dập tắt bởi màn đáp trả mạnh mẽ từ phía chủ nhà. Lille đưa trận đấu trở về vạch xuất phát ngay sau mốc một giờ thi đấu, khi Ayase Ueda tận dụng thành công cơ hội sau đường chuyền vào khu vực cấm địa bên cánh trái từ pha bứt phá của Nathan Ngoy. Phút 65, đội chủ nhà tạo nên bước ngoặt trận đấu: thủ môn Berke Özer khởi xướng một đợt phản công, dẫn đến tình huống Ethan Mbappe sút bóng trúng cột dọc, trước khi Aleksandar Pavlovic lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà.

HLV Vincent Kompany tung Luis Diaz và Jamal Musiala vào sân với hy vọng thay đổi tình thế nhưng bất thành. Ngược lại, chính Lille mới là đội suýt có thêm bàn thắng, trước khi bảo toàn thành công màn ngược dòng giành chiến thắng 2-1 quan trọng. Thắng lợi đầu tiên và 4 điểm có được giúp Lille vươn lên vị trí thứ 29. Trong khi đó, thất bại thứ 2 sau 5 lượt đấu, Bayern rơi xuống vị trí thứ 15 và kém 2 điểm so với tốp 8 - những vị trí giành suất vào thẳng vòng 16 đội.

Dù thua trận, HLV Kompany vẫn có thể đúc kết được nhiều bài học trong vòng 3 ngày tới, trước khi đối đầu với Hamburger SV tại Bundesliga vào cuối tuần.

HLV Kompany chia sẻ, “Hiệp một chúng tôi chơi rất tốt. Chúng tôi thực sự khó có thể làm tốt hơn thế. Tất nhiên, vẫn còn một vài chi tiết cần cải thiện, chẳng hạn như cách chọn vị trí trong vòng cấm hay những tình huống lẽ ra chúng tôi có thể thực hiện các quả tạt. Vì vậy, đúng là có những điểm tích cực mà chúng tôi có thể rút ra từ trận đấu này, đặc biệt là trong hiệp một. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất hôm nay và chúng tôi đã không có được”.

Bayern đã đánh mất ngôi đầu bảng Bundesliga, mục tiêu lọt vào tốp 8 tại Champions League giờ đây cũng trở nên khó khăn, trong khi danh sách chấn thương thì dài dằng dặc và chưa có dấu hiệu cải thiện trong tương lai gần. Chưa hết, những ồn ào không đáng có xung quanh vấn đề hợp đồng của Jamal Musiala còn làm tổn hại đến hình ảnh của CLB trong mắt công chúng.

HLV Kompany hiểu việc đắm chìm trong những điều tiêu cực chẳng bao giờ mang lại lợi ích gì. Ông cũng biết rõ chìa khóa để khơi dậy sự tích cực trở lại: “Vấn đề nằm ở đà tiến và tinh thần chiến đấu. Chúng tôi buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng, rồi từ đó xây dựng nền tảng - không chỉ thắng một trận, mà là hai, ba, bốn trận liên tiếp - để guồng quay ấy vận hành trở lại. Chẳng có lý do bào chữa nào cả. Đó đơn giản là thực tế hiện tại, chúng tôi phải đoàn kết bên nhau. Đôi khi, bạn cần biết tận hưởng cuộc chiến và trực diện đối mặt với thử thách”.

LINH SƠN