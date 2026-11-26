Hai ngôi sao tấn công Alexander Isak và Florian Wirtz tiếp tục cho thấy phong độ thăng hoa khi cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 trước Club Brugge. Kết quả này giúp Liverpool trở lại đúng quỹ đạo trong cuộc đua giành vị trí trong nhóm 8 đội dẫn đầu Champions League.

Sau thất bại trước Fenerbahce ở lượt trận trước, Liverpool buộc phải giành kết quả tốt trên sân nhà vô địch nước Bỉ - đội bóng từng đánh bại cả Inter Milan lẫn PSV Eindhoven. Vượt qua áp lực, đoàn quân của HLV Andoni Iraola đã thể hiện màn trình diễn mẫu mực của một đội bóng lớn khi thi đấu trên sân khách tại đấu trường châu Âu, giành trọn 3 điểm và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Champions League.

Các ngôi sao tấn công Alexander Isak và Florian Wirtz là những cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội khách. Với cú đúp vào lưới Club Brugge, Isak đã nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải này lên con số 10. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 2 của anh là một pha độc diễn đẳng cấp: sau khi vượt qua sự đeo bám của trung vệ cao lớn Brandon Mechele, Isak thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn đối phương. Một tân binh khác có giá trị hơn 100 triệu bảng là Wirtz cũng đóng góp một siêu phẩm không kém phần ấn tượng.

HLV Andoni Iraola không giấu được sự hài lòng về Isak: “Cậu ấy đang có phong độ thực sự tuyệt vời vào lúc này. Isak đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong khâu kết nối lối chơi, đặc biệt là ở hiệp một. Chúng tôi dễ dàng tìm thấy cậu ấy. Trước cách họ gây áp lực, chúng tôi cần phải đưa bóng đến chỗ cậu ấy thật nhanh, vì biết rằng sẽ có khoảng trống để khai thác. Họ để Isak rơi vào thế một đối một với trung vệ đối phương, và trong một tình huống như vậy, cậu ấy đã định đoạt trận đấu”.

Tiền đạo 27 tuổi người Thuỵ Điển Isak đánh giá thêm: “Có thể nói đây là một chiến thắng hoàn hảo trên sân khách. Cho đến khi có bàn thắng thứ 2, thế trận vẫn rất khó đoán định. Đối thủ đã chơi một trận rất hay. Họ áp sát theo kiểu một kèm một, nên suốt cả trận tôi luôn phải đối đầu trực tiếp với hậu vệ đối phương. Alisson liên tục thực hiện các đường chuyền dài, và tôi rất vui vì anh ấy vẫn kiên trì với cách chơi đó”.

Sau mùa giải đầu tiên đầy khó khăn, mùa giải này của Isak tại Anfield đang diễn ra rất hiệu quả. “Thật khó để khẳng định chính xác phong độ hiện tại của bản thân, nhưng tôi có thể nói rằng mình đang có trạng thái tốt, và quan trọng hơn cả là cả đội cũng đang có phong độ tốt”, anh chia sẻ, “Hy vọng mọi thứ sẽ còn tiến triển hơn nữa. Nhìn chung, hàng công đang dần tìm được sự gắn kết. Chúng tôi có rất nhiều phương án phối hợp đa dạng, và dù ai được tung vào sân, chúng tôi vẫn duy trì được sức tấn công nguy hiểm. Cảm giác thật tuyệt”.

LINH SƠN