Lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League khép lại với những kịch bản nghẹt thở, ghi dấu ấn bởi cơn địa chấn tại Pháp, cú ngã bất ngờ của Bayern Munich đến các chiến thắng tưng bừng của Liverpool và Barcelona, khiến cuộc đua giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội đang diễn ra vô cùng kịch tính.

Bất ngờ lớn nhất lượt trận thuộc về Lille khi đại diện nước Pháp lội ngược dòng hạ gục Bayern Munich với tỷ số 2-1. Dù bị dẫn trước bởi cú đánh đầu của Dayot Upamecano ở phút 15, Lille đã thi đấu bùng nổ trong hiệp hai. Ayase Ueda gỡ hòa ở phút 62, trước khi pha phản lưới nhà thảm họa của Aleksandar Pavlovic ở phút 66 ấn định chiến thắng lịch sử cho đội chủ nhà.

Chiến thắng này mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV 37 tuổi Davide Ancelotti khi đánh bại chính đội bóng cũ nơi ông từng bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đỉnh cao. Thất bại đầu tiên trong mùa giải khiến Bayern Munich tụt xuống vị trí thứ 15 với 8 điểm. Hùm xám xứ Bavaria đang rơi vào khủng hoảng lực lượng khi chân sút chủ lực Harry Kane phải nghỉ thi đấu nhiều tháng vì chấn thương dây chằng cổ chân.

Sau khi trải qua thất bại trước Fenerbahce ở lượt trận trước, Liverpool đã lập tức trở lại mạnh mẽ bằng thắng lợi 3-0 ngay trên sân của Club Brugge. Tiền đạo Alexander Isak tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp, nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên con số 10. Chân sút người Thụy Điển mở tỷ số ở phút 13 sau áp lực khiến thủ thành Yann Sommer mắc sai lầm, trước khi hoàn tất cú đúp bằng pha tâng bóng tinh tế qua đầu Sommer.

Florian Wirtz cũng khẳng định giá trị với cú sút xa hiểm hóc, ghi bàn thắng thứ 6 trong 5 trận gần nhất. Thắng lợi thuyết phục này đưa thầy trò HLV Andoni Iraola vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 12 điểm, mở rộng cánh cửa lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu.

Tại Baku, Barcelona khẳng định sức mạnh khi đè bẹp Sabah 4-1 trong ngày không có Yamal. Ngôi sao chạy cánh Anthony Gordon chơi chói sáng với cú đúp bàn thắng, nâng thành tích cá nhân lên 6 bàn sau 2 lần thi đấu tại Baku. Karim Adeyemi và Gabriel Jesus lần lượt lập công trong hiệp hai, giúp đoàn quân của HLV Hansi Flick vững vàng ở vị trí thứ 4 với 12 điểm.

Trong khi đó, đương kim vô địch Paris Saint-Germain bị AS Roma cầm chân 2-2 ngay tại Parc des Princes trong bối cảnh “bão chấn thương” đang quét qua đội hình. Trận hòa này chấm dứt chuỗi 12 trận thắng liên tiếp của PSG, khiến họ rơi xuống vị trí thứ 2 (13 điểm) và kém đội dẫn đầu Real Madrid 2 điểm.

Sau 5 lượt trận, Real Madrid độc chiếm đỉnh bảng với 15 điểm tuyệt đối. PSG xếp thứ 2 với 13 điểm, theo sau là Como, Barcelona và Liverpool cùng có 12 điểm. Trong khi đó, Bayern Munich dậm chân ở vị trí 15 với 8 điểm và đối mặt nguy cơ phải đá vòng play-off. Sự bám đuổi sát sao về điểm số hứa hẹn các lượt trận tiếp theo sẽ còn bùng nổ và khó lường.

LONG KHANG