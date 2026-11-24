HLV Mikel Arteta cho biết chấn thương vai của thủ môn David Raya không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, và thủ thành người Tây Ban Nha không cần phải trải qua phẫu thuật.

David Raya là chốt chặn tin cậy nhất của Arsenal. Ảnh: THX

David Raya đã được thay ra ở phút 70 trong trận hòa 2-2 của Arsenal trước Newcastle vào thứ Bảy, sau một tình huống va chạm tưởng chừng vô hại. Ngay sau trận đấu, chính HLV Mikel Arteta cũng thừa nhận ông chưa rõ vấn đề cụ thể mà cậu học trò gặp phải là gì.

Đã có những lo ngại rằng thủ môn 31 tuổi này có thể phải nghỉ thi đấu dài hạn do trật khớp vai. Tuy nhiên, sau khi xác nhận David Raya sẽ vắng mặt trong trận đấu tại Champions League với Borussia Dortmund vào thứ Ba, HLV Arteta đã mang đến một thông tin tích cực hơn.

“Thật không may, David chưa thể ra sân vào ngày mai, nhưng tình hình có vẻ không quá nghiêm trọng”, Arteta chia sẻ. “Cậu ấy đau đớn dữ dội ngay sau tình huống va chạm, tất cả chúng tôi đều rất lo lắng, nhưng mọi chuyện có vẻ tốt hơn dự kiến. Những kiểm tra ban đầu cho thấy kết quả khả quan hơn nhiều. David không cần phẫu thuật - điều mà chúng tôi lo ngại nhất, vì nếu phải phẫu thuật, cậu ấy sẽ phải nghỉ thi đấu nhiều tháng”.

Sự lo ngại này của HLV Arteta là hoàn toàn dễ hiểu. Raya không chỉ là thủ môn số một của Arsenal, anh đã trở thành mắt xích trọng yếu trong cách vận hành hệ thống phòng ngự cũng như triển khai bóng của đội. Sự chắc chắn khi băng ra khỏi khung thành, khả năng chơi chân điêu luyện và vai trò tích cực trong việc xây dựng lối chơi từ tuyến dưới đã biến anh thành một nhân tố then chốt trong triết lý của HLV Arteta. Tìm kiếm một người thay thế có thể tái hiện tất cả những phẩm chất này chắc chắn không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Nhiều khả năng Kepa Arrizabalaga sẽ được chọn trước Illan Meslier để bắt chính trong trận gặp Dortmund. “Chúng ta đều biết và đã thấy những đóng góp của David cho đội bóng”, Arteta nói thêm. “Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn yên tâm khi có Kepa và Illan. Mọi cầu thủ đều phải luôn sẵn sàng vì những tình huống như thế này vẫn có thể xảy ra. Giờ là lúc chứng minh rằng chúng ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sở hữu những thủ môn chất lượng như Kepa và Illan”.

Thời điểm hiện tại của mùa giải khiến tình hình trở nên nhạy cảm hơn. Arsenal đang dẫn đầu tại Premier League, đồng thời phải đối mặt với những thử thách quan trọng ở Champions League. Trong vài tuần tới, đội bóng sẽ chạm trán các đối thủ như Dortmund, Man City, Brentford, Tottenham và Real Madrid - một chuỗi trận đòi hỏi sự tập trung cao độ và tính ổn định ở mọi vị trí. Mặc dù vậy, HLV Arteta cũng không loại trừ khả năng Raya có thể trở lại trong trận đấu tại Premier League vào Chủ nhật tới, khi Arsenal tiếp đón Man City.

LINH SƠN