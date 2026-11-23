Trận thua thảm 0-4 của Man United trước Liverpool tại Anfield đã kích hoạt một làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới chuyên gia, cựu danh thủ cho đến truyền thông Anh quốc, khi không chỉ phơi bày yếu kém chuyên môn mà còn cho thấy sự khủng hoảng sâu sắc.

Gary Neville : "Đây là đội bóng Man United tệ nhất"

Cựu đội trưởng Manchester United, Gary Neville, không giấu được sự tức giận khi phân tích trận đấu trực tiếp trên sóng Sky Sports. Neville thẳng thắn buộc tội ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã có hành vi "cẩu thả" khi không bổ sung trung vệ chất lượng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, đồng thời bày tỏ sự kinh ngạc trước quyết định lựa chọn nhân sự của HLV Pochettino.

"Sự cẩu thả nằm ở chỗ họ không chịu mua thêm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng, dù chúng ta đã thấy lỗ hổng này suốt 2-3 năm qua. Tôi vô cùng kinh ngạc khi De Ligt được đá chính. Cậu ấy mới nghỉ một năm và vừa có màn trình diễn thảm họa trước Como tại Champions League. Hàng phòng ngự đá chính trận này, nếu tiếp tục ra sân, sẽ khiến Man United xuống hạng. Đây là đội bóng tệ nhất trong 54 năm qua, đó là sự thật không thể tranh cãi."

Neville nhấn mạnh rằng dù bộ khung phòng ngự gồm Luke Shaw, Diogo Dalot, Harry Maguire và Lisandro Martinez chưa phải hoàn hảo, đó vẫn là bộ tứ tốt nhất mà Man United sở hữu để có thể thi đấu tại Anfield.

Roy Keane nổi giận trước phản ứng của CĐV

Đồng quan điểm với Neville, cựu thủ quân Roy Keane đã dành những lời chỉ trích gay gắt nhất cho tinh thần thi đấu bạc nhược của dàn cầu thủ Quỷ đỏ. Keane bày tỏ sự kinh ngạc khi thấy một số CĐV Man United tại Anfield vẫn vỗ tay tán thưởng đội nhà sau trận đấu.

"CĐV đang vỗ tay tán thưởng cái gì? Khi nào thì các cầu thủ mới chịu trách nhiệm cho những quyết định ngốc nghếch trên sân? Liverpool lẽ ra đã phải ghi 8 hoặc 9 bàn thắng. Làm sao ai đó có thể nói thua 0-4 là không quá tệ chỉ vì thi đấu thiếu người? Họ hoàn toàn thiếu đi tinh thần chiến đấu tối thiểu".

Trên các khán đài Anfield, những tiếng hát châm chọc, mỉa mai "Poch is at the wheel" (Poch đang cầm lái) và "Going down" (Xuống hạng rồi) liên tục vang lên. Camera còn ghi lại cảnh Sir Alex Ferguson ngồi trên khán đài VIP chỉ biết cười trừ bên cạnh nam diễn viên James Nesbitt, hình ảnh khắc họa trọn vẹn sự cay đắng khi người ta chỉ còn biết cười trước thực cảnh ê chề của đội bóng.

LONG KHANG