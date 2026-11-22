Trong bối cảnh Man United chìm sâu vào cuộc khủng hoảng, ngay trước thềm trận đấu với Liverpool, thủ quân Bruno Fernandes đã chính thức lên tiếng xác nhận việc tạm dừng mọi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng.

Bruno (trái) muốn tập trung cho việc thi đấu. Ảnh THX

Dù ban lãnh đạo đội bóng chủ động đưa ra đề nghị mới, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn quyết định hoãn thương thảo để tập trung toàn bộ tâm trí giúp Quỷ đỏ tìm lại cảm giác chiến thắng.

Theo các báo cáo truyền thông Anh, hợp đồng hiện tại của Bruno Fernandes sẽ hết hạn vào cuối mùa giải năm nay. Dù Man United vẫn nắm quyền tự động kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm đến tháng 6 - 2028, ban lãnh đạo đã sớm đặt vấn đề thương thảo từ cuối mùa giải trước và tiếp tục xúc tiến vào đầu mùa giải này. Tuy nhiên, Bruno Fernandes đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị thứ hai từ phía CLB.

Trả lời phỏng vấn trên Sky Sports, Bruno Fernandes nhấn mạnh rằng trong tình cảnh đội bóng thi đấu sa sút, việc đàm phán hợp đồng cá nhân là điều hoàn toàn không phù hợp cho cả anh lẫn tập thể. Thống kê cho thấy Man United đang trải qua khởi đầu tồi tệ nhất trong 40 năm qua khi xếp thứ ba từ dưới lên trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 10 trận mở màn trước khi đến làm khách ở Anfield.

Trước những luồng dư luận cho rằng anh đang cố tình yêu sách đòi tăng lương hay kéo dài thời hạn giao kèo, Bruno Fernandes đã kiên quyết bác bỏ. Anh khẳng định nếu đặt yếu tố tài chính lên hàng đầu, anh đã lựa chọn chuyển đến những CLB khác với thu nhập cao hơn rất nhiều và thi đấu ở những nơi có thời tiết ấm áp hơn Manchester.

Quyết định hoãn đàm phán diễn ra giữa lúc phong độ của cá nhân anh cũng gặp nhiều trắc trở. Bàn thắng từ chấm phạt đền cùng đường kiến tạo trong trận hòa 4-4 trước Aston Villa mới chỉ là lần đầu tiên anh ghi dấu ấn vào bàn thắng tại Premier League kể từ sau cú hat-trick vào lưới Ipswich hồi tháng 8. Giờ đây, nhiệm vụ của Bruno Fernandes càng trở nên nặng nề khi tân HLV Mauricio Pochettino vừa chính thức tiếp quản ghế nóng.

LONG KHANG