Bruno Fernandes hai lần từ chối gia hạn với Man United

Bruno Fernandes lần thứ hai từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng của Man United, bất chấp những điều khoản được cải thiện.

Bruno Fernandes lần thứ hai từ chối gia hạn hợp đồng với Man United? Ảnh: THX

Diễn biến này tạo thêm áp lực cho Mauricio Pochettino, trong bối cảnh Man United vừa trải qua cuộc chia tay đầy tranh cãi với Michael Carrick.

Bruno Fernandes chưa muốn gia hạn hợp đồng

Manchester United đang gặp khó trong nỗ lực giữ chân Bruno Fernandes khi tiền vệ người Bồ Đào Nha được cho là đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng lần thứ hai.

Các cuộc thương lượng giữa hai bên bắt đầu từ mùa hè, sau khi Fernandes trải qua mùa giải ấn tượng và được Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Tuy nhiên, sau khi không chấp nhận lời đề nghị đầu tiên, đội trưởng Man United tiếp tục khước từ phương án thứ hai với những điều khoản tốt hơn.

Hợp đồng hiện tại của Fernandes có thời hạn đến tháng 6-2027. Điều đó đồng nghĩa nếu hai bên không đạt được thỏa thuận mới, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể tự do đàm phán với các CLB nước ngoài từ tháng 1-2027.

Manchester United vẫn có thể kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, nhưng đội bóng nhiều khả năng tiếp tục thương lượng về mức lương và thời hạn hợp đồng mới. Ban lãnh đạo rất muốn giữ chân đội trưởng, nhất là khi Fernandes vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội hình.

Việc công bố hợp đồng mới với tiền vệ 32 tuổi cũng có thể tạo cú hích tinh thần cho Man United trong giai đoạn khó khăn. Đội bóng đang có khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 40 năm và rơi vào khu vực xuống hạng.

Tương lai của Fernandes càng trở nên phức tạp sau những bất đồng với Michael Carrick. Đội trưởng Man United từng công khai đặt câu hỏi về chiến thuật của cựu huấn luyện viên trưởng sau thất bại trước Como tại Champions League.

Phát biểu này lập tức gây tranh cãi. Gary Neville, cựu đội trưởng Man United, chỉ trích Fernandes vì cho rằng những bình luận công khai như vậy có thể phản ánh những bất ổn nghiêm trọng hơn trong phòng thay đồ. Neville cũng khuyên tiền vệ người Bồ Đào Nha cần hiểu rõ tình hình và cáo buộc anh thường xuyên viện lý do.

Đáng chú ý, Fernandes cũng thừa nhận đã có nhiều thông tin sai lệch về mối quan hệ giữa anh và Carrick, đồng thời khẳng định mục tiêu của mình vẫn là chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo.

Tuy nhiên, những diễn biến ấy không thể giúp Carrick giữ được chiếc ghế HLV trưởng Man United. Nhà cầm quân người Anh đã bị sa thải hôm thứ Năm, khép lại giai đoạn đầy biến động tại Old Trafford.

Pochettino đối mặt bài toán khó

Theo Daily Mail Sport, quá trình chia tay Carrick khiến nhiều nhân viên Manchester United không hài lòng. Họ cho rằng ban lãnh đạo đã xử lý thiếu tôn trọng đối với một nhân vật có vị thế đặc biệt tại đội chủ sân Old Trafford.

Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox được cho là đã bay đến Monaco để gặp ông chủ INEOS Sir Jim Ratcliffe, thảo luận về tương lai của Carrick. Ban lãnh đạo "quỷ đỏ" sau đó đã thông qua phương án thay thế bằng Mauricio Pochettino, HLV đội tuyển quốc gia Mỹ.

Trong bối cảnh đó, việc Fernandes từ chối gia hạn hợp đồng trở thành thách thức sớm đối với kế hoạch của nhà cầm quân người Argentina.

Nếu không thể thuyết phục đội trưởng tiếp tục gắn bó, Pochettino có nguy cơ phải đối mặt với thêm một vấn đề lớn ngay khi bắt đầu công việc. Ngược lại, giữ chân được Fernandes sẽ giúp ông có thêm một nhân tố giàu kinh nghiệm và có ảnh hưởng trong quá trình ổn định đội bóng.

Tương lai của Bruno Fernandes tại Man United đang bấp bênh. Ảnh: THX

Bất ổn từ phòng thay đồ đến thượng tầng

Điều đáng lo ngại đối với Manchester United không chỉ nằm ở việc Bruno Fernandes hai lần từ chối gia hạn hợp đồng. Vấn đề lớn hơn là những diễn biến liên tiếp cho thấy đội bóng đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định.

Fernandes công khai không đồng tình với chiến thuật của Carrick, sau đó phải ngồi dự bị và cuối cùng chứng kiến HLV rời ghế. Trong khi đó, quá trình chia tay Carrick cũng khiến một bộ phận nhân viên CLB bất bình với cách điều hành của ban lãnh đạo.

Đội trưởng chưa cam kết tương lai, HLV vừa ra đi, còn bộ máy quản lý tiếp tục đối mặt với những chỉ trích. Đó là bức tranh không mấy tích cực tại Old Trafford.

Với Fernandes, việc từ chối hai đề nghị gia hạn có thể khiến ban lãnh đạo phải nghiêm túc xem xét khả năng chia tay nếu không tìm được tiếng nói chung. Còn với Pochettino, nhiệm vụ trước mắt không chỉ là cải thiện thành tích mà còn phải giải quyết những vấn đề tồn đọng trong nội bộ.

Manchester United cần sớm có một định hướng rõ ràng. Nếu không, câu chuyện hợp đồng của Bruno Fernandes có thể trở thành cuộc khủng hoảng niềm tin tại đội bóng từng được xem là thế lực hàng đầu nước Anh.

Một đội bóng lớn không thể chỉ giữ chân ngôi sao bằng những bản hợp đồng hấp dẫn. Họ phải chứng minh được rằng mình vẫn có tham vọng, bản lĩnh và một con đường thực sự để trở lại đỉnh cao.

PHẠM QUANG