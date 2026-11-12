Man United chính thức thông báo sa thải Carrick

Carrick phải ra đi nhường ghế cho HLV khác, nhiều khả năng là Pochettino. Ảnh: THX

Quyết định sa thải Carrick được thông qua tại cuộc họp quan trọng của ban lãnh đạo Man United diễn ra ở Monaco. Sáng nay 12-11 (giờ Anh), Carrick có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington lúc 7 giờ 50 phút. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy hai tiếng rưỡi sau, ông rời sân tập vào lúc 10 giờ 18 phút, khép lại nhiệm kỳ ngắn ngủi tại Old Trafford.

Đến 10 giờ 37 phút cùng ngày (17 giờ 37, giờ Việt Nam), Manchester United phát đi thông báo chính thức xác nhận việc chia tay nhà cầm quân 45 tuổi người Anh.

Trong thông cáo báo chí, đội chủ sân Old Trafford cho biết: "Manchester United xác nhận Michael Carrick đã rời khỏi vị trí HLV trưởng đội một. Michael Carrick trở lại CLB vào tháng Giêng và dẫn dắt đội bóng cán đích ở vị trí thứ ba tại Premier League bằng cách thắng 12 trong số 17 trận còn lại của mùa giải 2025 - 2026, tích lũy được số điểm cao nhất giải đấu trong giai đoạn đó.

Sau khởi đầu mùa giải đáng thất vọng, CLB đã đi đến kết luận vô cùng khó khăn rằng cần phải có sự thay đổi để đạt được tham vọng của mình. Michael Carrick sẽ mãi mãi là một huyền thoại của Manchester United. Cũng như khi còn là cầu thủ, anh ấy luôn thể hiện sự tận tâm và chuyên nghiệp ở mức cao nhất trong suốt thời gian trở lại CLB. Khả năng lãnh đạo và những thành tích của anh ấy mùa giải trước sẽ luôn được ghi nhớ mãi mãi.

CLB dự định bổ nhiệm người kế nhiệm chính thức càng sớm càng tốt".

Carrick từng nhận được nhiều kỳ vọng sau khi giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ ba mùa giải trước và giành quyền trở lại Champions League trên cương vị HLV tạm quyền. Thành tích đó giúp ông được trao bản hợp đồng có thời hạn hai năm, nhưng chỉ sau 173 ngày, nhiệm kỳ chính thức của nhà cầm quân người Anh đã kết thúc.

Theo các nguồn tin thân cận với Manchester United, ban lãnh đạo CLB cho rằng chất lượng đội hình hiện tại tốt hơn nhiều so với những gì đội bóng thể hiện qua các màn trình diễn và kết quả gần đây. Carrick từng được trao thêm cơ hội để xoay chuyển tình hình thông qua những trận đấu với Chelsea, Roma và Aston Villa. Tuy nhiên, giới lãnh đạo cuối cùng đi đến kết luận đội bóng không còn đi đúng hướng và cần một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Trong khi Carrick rời Old Trafford, Mauricio Pochettino đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng. Nhà cầm quân người Argentina được cho là đã đạt thỏa thuận về nguyên tắc với Manchester United, nhưng thời điểm chính thức tiếp quản đội bóng vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục với Liên đoàn Bóng đá Mỹ (US Soccer), nơi ông đang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia Mỹ.

PHẠM QUANG