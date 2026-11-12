Man United xử lý vụ Carrick tệ chưa từng thấy

Cách Man United xử lý tương lai Michael Carrick đang làm dấy lên làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong khi HLV người Anh lặng lẽ rời Carrington, những nhân vật quyền lực của INEOS lại bị đặt câu hỏi về cách điều hành đội bóng.

Carrick gần như chắc chắn nhường chỗ cho 1 HLV mới tại Man United. Ảnh: THX

Man United một lần nữa cho thấy những vấn đề cố hữu trong cách vận hành bộ máy lãnh đạo. Câu chuyện không chỉ nằm ở quyết định chia tay Michael Carrick, mà còn ở cách những người đứng sau quyết định ấy đối xử với HLV và người hâm mộ.

Theo truyền thông Anh, giám đốc điều hành Omar Berrada và giám đốc bóng đá Jason Wilcox đã tới Monaco để thảo luận về kế hoạch kế nhiệm, trong khi tương lai của Carrick tại Old Trafford vẫn chưa được giải quyết một cách minh bạch.

Hình ảnh những lãnh đạo cấp cao của INEOS (tập đoàn của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, người đồng sở hữu Man United) xuất hiện tại Monaco trong thời điểm đội bóng đối diện biến động nhân sự khiến họ trở thành tâm điểm chế giễu. Điều đáng nói hơn là sự thiếu vắng những lời giải thích thuyết phục từ những người trực tiếp nắm quyền điều hành.

Jim Ratcliffe từng tuyên bố muốn xây dựng một bộ máy lãnh đạo gần gũi với Manchester United, trái ngược với cách điều hành của gia đình Glazer từ xa. Thế nhưng, những diễn biến hiện tại lại khiến người hâm mộ đặt câu hỏi liệu INEOS có thực sự khác biệt so với những người tiền nhiệm. Trong bối cảnh đội bóng sa sút, sự im lặng của ban lãnh đạo càng khiến khoảng cách giữa CLB và người hâm mộ lớn hơn.

Carrick bị đối xử thiếu tôn trọng?

Một trong những chi tiết gây chú ý là cách Carrick trải qua những ngày cuối cùng tại Carrington. HLV người Anh được nhìn nhận là người điềm tĩnh, chuyên nghiệp và không tạo ra những cuộc đối đầu công khai với cấp trên. Trong ngày rời trung tâm huấn luyện, Carrick lái xe chở cậu con trai Jacey, trong khi vợ ông, Lisa, cũng xuất hiện tại Carrington để đưa con đến đây.

Đằng sau những hoạt động tưởng chừng bình thường ấy là một cuộc chia tay đã được dự báo. Carrick hiểu tương lai của ông tại đội chủ sân Old Trafford đang đi đến hồi kết, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh và hoàn thành những công việc thường nhật.

Carrick được cho là sẽ nhận khoản bồi thường đáng kể theo các điều khoản hợp đồng. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở tiền bạc mà ở cách một HLV được đối xử sau khi đã nhận trách nhiệm dẫn dắt đội bóng.

Carrick trở thành nạn nhân của chính sự thỏa hiệp. Nếu ông công khai chất vấn Wilcox quyết liệt như Ruben Amorim từng làm, có thể số phận của ông đã được định đoạt sớm hơn.

Lặp lại sai lầm của quá khứ

Điều khiến câu chuyện Carrick trở nên đáng lo ngại là nó gợi lại cách Manchester United từng đối xử với những HLV tiền nhiệm.

Dưới thời Ed Woodward, quá trình chia tay David Moyes năm 2014 từng gây tranh cãi. Thông tin về khả năng Moyes bị sa thải đã xuất hiện trên truyền thông trước khi chính ông nhận được thông báo chính thức. Michael Carrick khi ấy còn là cầu thủ Man United và từng được triệu tập đến Carrington trước khi quyết định chia tay Moyes được công bố.

Một câu chuyện khác liên quan đến Jose Mourinho. Man United đã đưa ra quyết định sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha trước đó khoảng 36 giờ, nhưng thông tin chỉ được thông báo chính thức sau khi ông trở lại làm việc.

Những sự việc tương tự khiến người ta đặt câu hỏi liệu Manchester United có thực sự thay đổi sau khi INEOS tiếp quản hoạt động bóng đá.

Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag và Ruben Amorim đều từng trải qua những giai đoạn bất ổn, trong đó các cuộc tranh luận về quyền lực và trách nhiệm trong bộ máy điều hành thường xuyên xuất hiện.

Đáng chú ý, Wilcox được cho là nhận được sự bảo vệ đáng kể từ bộ máy lãnh đạo sau những tranh cãi với Amorim. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc Man United đang tập trung trách nhiệm vào HLV trưởng, trong khi vai trò của những người điều hành cấp cao chưa được xem xét tương xứng.

Vấn đề lớn nhất của MU hiện nay là sự thiếu minh bạch trong quá trình ra quyết định. Wilcox từng xem mình như một nhà quản lý, nhưng vị trí quản lý cấp cao cũng đồng nghĩa với trách nhiệm giải thích trước công chúng về những quyết định quan trọng. Trong khi đó, Berrada cũng bị chỉ trích vì hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Nếu INEOS muốn xây dựng một Manchester United mới, họ không thể chỉ yêu cầu HLV trưởng chịu trách nhiệm về thành tích. Những người quyết định chiến lược, tuyển dụng cầu thủ và lựa chọn nhân sự cũng phải chịu sự giám sát tương tự.

Một CLB lớn không thể vận hành bằng những quyết định thiếu giải thích, đặc biệt khi người hâm mộ đang phải trả giá cho những sai lầm kéo dài.

Ai chịu trách nhiệm cho những thất bại?

Điều đáng lo ngại nhất tại Manchester United không phải là việc thêm một HLV nữa rời Old Trafford. Đó là việc CLB dường như vẫn chưa tìm được cách xác định trách nhiệm một cách công bằng giữa ban lãnh đạo và ban huấn luyện.

Trong nhiều năm, Man United liên tục thay đổi HLV với hy vọng tìm lại ánh hào quang dưới thời Sir Alex Ferguson. Nhưng mỗi lần thay tướng, đội bóng lại bắt đầu một chu kỳ mới: thay đổi chiến thuật, tuyển dụng cầu thủ, điều chỉnh nhân sự và tiếp tục tiêu tốn tiền bạc.

Những người đứng đầu bộ máy điều hành vẫn tiếp tục nắm quyền, trong khi HLV trưởng thường trở thành người phải trả giá đầu tiên. Không thể đổ mọi thất bại cho HLV khi chính bộ máy điều hành là nơi quyết định ai được mua, ai phải ra đi và đội bóng sẽ phát triển theo hướng nào.

Carrick có thể chưa phải một nhà cầm quân đủ tầm để đưa Man United trở lại đỉnh cao. Amorim cũng có những hạn chế về chiến thuật và khả năng thích nghi. Nhưng nếu cứ mỗi khi kết quả không như mong muốn, HLV lại trở thành người chịu trách nhiệm duy nhất, những vấn đề sâu xa sẽ tiếp tục tồn tại.

Điều Manchester United thiếu là một bộ máy dám đứng ra nhận trách nhiệm khi quyết định của mình thất bại. Và nếu INEOS vẫn tiếp tục vận hành theo cách ấy, Old Trafford có thể thay thêm nhiều HLV, nhưng cuộc khủng hoảng quản trị sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

PHẠM QUANG