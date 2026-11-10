Man United và cơn ác mộng phòng ngự

Man United đã sử dụng 11 sơ đồ phòng ngự khác nhau và để thủng lưới 30 bàn trong 15 trận đấu, đó là thống kê ác mộng với đội chủ sân Old Trafford.

Martinez (trái) là hình ảnh tiêu biểu cho cuộc khủng hoảng hàng thủ của Man United. Ảnh: THX

Các con số thống kê cho thấy, Man United sử dụng bộ khung phòng ngự thứ 11 trong trận hòa Aston Villa 4-4 tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2026-2027 trên sân Old Trafford hôm 8-11. Trận đấu với tám bàn thắng một lần nữa phơi bày sự thiếu chắc chắn của hàng thủ đội chủ nhà.

Sau 15 trận, Manchester United đã nhận 30 bàn thua. Trong số các đội bóng đang thi đấu tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ Lens có thành tích phòng ngự tệ hơn. Đáng chú ý, Quỷ đỏ mới chỉ có một trận giữ sạch lưới, trước Sabah vào ngày 7-9-2026. Trong năm trận gần nhất, Manchester United đều có thời điểm bị đối thủ dẫn trước hai bàn.

Ngay cả khi Manchester City và Tottenham phải thi đấu thiếu người vì thẻ đỏ, hàng phòng ngự Man United vẫn không thể ngăn đối phương ghi bàn. Thực trạng này khiến quyết định không chiêu mộ thêm hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè của ban lãnh đạo đội bóng càng trở nên khó hiểu.

Bài toán hậu vệ trái chưa có lời giải

Một trong những vấn đề lớn nhất của Man United nằm ở vị trí hậu vệ trái. Đội bóng từng nhắm đến Lewis Hall như phương án cạnh tranh và thay thế Luke Shaw. Tuy nhiên, tình trạng thể lực của hậu vệ người Anh tiếp tục ảnh hưởng đến kế hoạch nhân sự.

Shaw mới chỉ đá chính năm trận mùa này và đã vắng mặt trong bảy trận gần nhất. Kể từ khi gia nhập Manchester United vào tháng 6-2014, Shaw đã ra sân 330 trận trong tổng số 664 trận của đội bóng. Hợp đồng của hậu vệ này sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau, khiến khả năng anh chia tay Old Trafford trở thành chủ đề được quan tâm.

Việc Shaw liên tục vắng mặt buộc HLV Michael Carrick phải tìm phương án thay thế. Patrick Dorgu, Diogo Dalot, Noussair Mazraoui và Ayden Heaven đều từng được thử nghiệm ở vị trí hậu vệ trái.

Tuy nhiên, cả bốn cầu thủ đều không chơi ở vị trí này một cách thoải mái. Dorgu thiên về vai trò tiền vệ cánh, Dalot và Mazraoui sở trường hậu vệ phải, trong khi Heaven là một trung vệ.

Tình hình càng phức tạp khi Harry Amass, một hậu vệ trái đúng nghĩa, lại không được trao cơ hội đá chính. Cầu thủ trẻ này thậm chí không có tên trong đội hình xuất phát của Man United ở trận gặp Aston Villa. Amass cũng đã hai lần thay đổi người đại diện trong mùa giải này, giữa những đồn đoán về khả năng rời Old Trafford ở kỳ chuyển nhượng tháng 1-2027.

Trong khi đó, phương án sử dụng Heaven ở hàng phòng ngự cũng chưa mang lại hiệu quả. Man United đã thua bốn trong năm trận mà cầu thủ này đá chính. Ở trận đấu với AS Roma, Heaven thậm chí bị thay ra khi đội nhà vẫn đang bị dẫn bàn. Sau đó, Quỷ đỏ mới ngược dòng giành chiến thắng 3-2.

Dù vậy, tình trạng hiện tại của Man United vẫn chưa tệ bằng giai đoạn dưới thời Erik ten Hag. Vào thời điểm đó, Ten Hag buộc phải sử dụng 32 sơ đồ chiến thuật khác nhau ở khu vực phòng ngự trong suốt mùa giải.

Hàng thủ Man United liên tục thay đổi ở mùa này nhưng không mang lại hiệu quả. Ảnh: THX

Lời giải cho cuộc khủng hoảng hàng thủ

Hiện tại, truyền thông Anh đưa tin lãnh đạo Man United đã quyết định sa thải HLV Michael Carrick, nhưng "quỷ đỏ" vẫn chưa có xác nhận chính thức. Dù Carrick có tại vị hay trên băng ghế huấn luyện là người khác, nếu tình trạng này tiếp diễn, hàng phòng ngự sẽ trở thành một trong những yếu tố chính cản trở tham vọng của "Quỷ đỏ" mùa này.

11 lần thay đổi bộ khung phòng ngự sau 15 trận không đơn thuần là câu chuyện xoay tua nhân sự. Đó còn là dấu hiệu cho thấy Manchester United chưa tìm được sự ổn định trong cách tổ chức hàng thủ.

Chấn thương của Luke Shaw là một phần nguyên nhân, nhưng không thể giải thích toàn bộ vấn đề. Khi một đội bóng phải liên tục đưa những cầu thủ không đúng sở trường vào vị trí hậu vệ trái, sự chắp vá sẽ ảnh hưởng đến khả năng phối hợp và tính liên kết của cả hệ thống.

Đáng nói hơn, Man United đã để thủng lưới 30 bàn sau 15 trận. Đây là con số khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh ở nhóm đầu. Một hàng công có thể ghi nhiều bàn, nhưng sẽ rất khó duy trì thành tích nếu hàng thủ liên tục mắc sai lầm.

Ban lãnh đạo Man United cũng cần nhìn nhận lại quyết định không bổ sung hậu vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Việc đặt niềm tin vào những phương án thay thế thiếu ổn định đang khiến đội bóng phải trả giá.

Vấn đề của Quỷ đỏ lúc này không chỉ là tìm một hậu vệ trái đủ khả năng thay Luke Shaw. Điều quan trọng hơn là xây dựng được bộ khung phòng ngự ổn định, phân định rõ vai trò từng vị trí và tạo ra sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Nếu không giải quyết được những điểm yếu này, Manchester United sẽ còn tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn: thay đổi nhân sự, xáo trộn đội hình và nhận thêm những bàn thua đáng tiếc.

PHẠM QUANG