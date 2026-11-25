Từ Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn đến Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, rồi Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức…, mỗi thế hệ đều có những gương mặt tiêu biểu của mình. Nhìn lại danh sách những chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam hơn ba thập niên qua cũng là dịp để nhớ về những tháng ngày đáng tự hào của bóng đá nước nhà.

Huỳnh Đức (bìa phải) trao Quả bóng vàng 2025 cho đàn em Hoàng Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những tên tuổi đi cùng năm tháng

Năm 1995, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lần đầu tiên cũng là thời điểm bóng đá nước nhà làm nức lòng người hâm mộ với tấm HCB SEA Games 18 tại Chiang Mai (Thái Lan). Những cái tên như Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Võ Hoàng Bửu trở nên thân thuộc với công chúng từ những ngày ấy.

Lê Huỳnh Đức, chủ nhân đầu tiên của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, chinh phục người hâm mộ bằng lối chơi mạnh mẽ và khả năng săn bàn sắc bén. Nguyễn Hồng Sơn lại khiến khán giả say mê bởi những pha xử lý bóng tài hoa. Cùng với họ là Võ Hoàng Bửu, Trần Công Minh và nhiều danh thủ đã làm nên tên tuổi của bóng đá Việt Nam trong những năm đầu hội nhập khu vực.

Ba lần đoạt Quả bóng vàng của Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002) và hai lần đăng quang của Hồng Sơn (1998, 2000) phần nào nói lên tầm ảnh hưởng của hai danh thủ ấy trong gần một thập niên.

Khi bóng đá Việt Nam bước vào thời kỳ chuyên nghiệp, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương… dần trở thành những gương mặt được kỳ vọng.

Văn Quyến khiến người hâm mộ say mê bởi tài năng thiên bẩm, còn Công Vinh được nhớ đến với sự bền bỉ và ý chí vươn lên. Ba danh hiệu Quả bóng vàng vào các năm 2004, 2006 và 2007 là những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của chân sút xứ Nghệ. Nhưng khoảnh khắc đọng lại sâu đậm nhất vẫn là cú đánh đầu tung lưới Thái Lan trên sân Mỹ Đình cuối năm 2008, đưa bóng đá Việt Nam lần đầu vô địch Đông Nam Á.

Lê Huỳnh Đức giành Quả bóng vàng đầu tiên năm 1995, cùng hai Quả bóng bạc Văn Cường và Quả bóng đồng Hữu Đang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Sự nổi bật một cách ấn tượng của 2 tiền đạo quê Nghệ An khi ấy khiến người yêu bóng đá rất dễ dàng liên tưởng đến 2 ngôi sao của bóng đá Messi - Ronaldo cạnh tranh nhau lành mạnh trên sân cỏ thế giới cho danh hiệu Quả bóng vàng.

Cũng trong năm 2028, thủ môn Dương Hồng Sơn được vinh danh Quả bóng vàng. Đến năm 2010, Nguyễn Minh Phương bước lên bục cao nhất. Mỗi danh hiệu gợi nhớ một gương mặt, một câu chuyện của thế hệ cầu thủ từng mang về chiếc cúp vô địch Đông Nam Á mà người hâm mộ đã chờ đợi suốt nhiều năm.

Từ những đàn anh đến lớp kế cận

Trong giai đoạn bóng đá Việt Nam trải qua nhiều thăng trầm, Phạm Thành Lương vẫn là cái tên được người hâm mộ dành nhiều tình cảm. Với thể hình nhỏ bé, cái chân trái khéo léo và lối chơi thông minh, Thành Lương đã có 4 lần đoạt Quả bóng vàng (2009, 2011, 2014, 2016), một kỷ lục đến nay chưa cầu thủ nam nào vượt qua.

Rồi năm 2018, bóng đá Việt Nam bước sang một trang mới. Từ kỳ tích Thường Châu, vị trí thứ tư tại ASIAD đến chức vô địch AFF Cup, một thế hệ cầu thủ trẻ đã mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho người hâm mộ.

Nguyễn Quang Hải là gương mặt nổi bật của thế hệ ấy. Danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2018 đến với tiền vệ này khi mới 21 tuổi. Những bàn thắng của Quang Hải giữa trời tuyết Thường Châu đến nay vẫn là ký ức khó phai với nhiều người yêu bóng đá.

Các mùa giải thưởng sau đó chứng kiến sự lên ngôi của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Tiến Linh… Đáng chú ý, Hoàng Đức với 3 lần đăng quang vào các năm 2021, 2023 và 2025 đã cân bằng thành tích của hai đàn anh Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh.

Hoàng Đức cùng 2 Quả bóng vàng Bích Thùy và Đoàn Phát. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Một khoảnh khắc giàu ý nghĩa tại đêm gala trao Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025 là khi Lê Huỳnh Đức và Nguyễn Hồng Sơn cùng công bố tên người chiến thắng Nguyễn Hoàng Đức. Những người từng làm say mê khán giả cách đây gần 30 năm nay đứng trên sân khấu vinh danh một cầu thủ thuộc thế hệ sau.

Ở mùa giải thưởng thứ 31, sự vươn lên của Nguyễn Đình Bắc cùng nhiều tài năng trẻ đang khiến cuộc cạnh tranh trở nên thú vị hơn. Những cầu thủ từng xem Quang Hải, Hoàng Đức thi đấu qua màn ảnh nay đã có thể sát cánh với các đàn anh trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Hơn 30 năm, những khán giả từng reo hò trước các bàn thắng của Huỳnh Đức, những pha đi bóng của Hồng Sơn giờ đã có thể cùng con mình cổ vũ Quang Hải, Hoàng Đức hay Đình Bắc. Bóng đá Việt Nam đã đổi thay rất nhiều, nhưng niềm vui khi chứng kiến những tài năng mới trưởng thành và được vinh danh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Những chủ nhân giàu thành tích Với 4 lần đăng quang, Phạm Thành Lương đang giữ kỷ lục về số danh hiệu Quả bóng vàng nam. Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh và Nguyễn Hoàng Đức cùng sở hữu 3 danh hiệu, trong khi Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Văn Quyết đều có 2 lần được vinh danh.

CÔNG TUẤN