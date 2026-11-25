Có lẽ, nếu không có đêm Gala Quả bóng vàng Việt Nam, sẽ ít có dịp để những người cha, người mẹ được bước lên sân khấu, đón nhận lời tri ân và tình cảm trân quý dành cho hành trình vun đắp nên những ngôi sao.

Trên chuyến xe cùng Nguyễn Thị Bích Thùy đến với chương trình Áo ấm đến trường tại xã Châu Đức (TPHCM) giữa tháng 11, chúng tôi có dịp nghe nữ tuyển thủ trải lòng về chuyện nghề, chuyện đời và cả gia đình với niềm xúc động. Từ khi người cha - thần tượng duy nhất của Bích Thùy - qua đời, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai bà Trần Thị Thuyền. Một mình mẹ thay cha làm trụ cột, vất vả đến đâu cũng cam lòng, chỉ mong con gái có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng đá. Với Thùy, mẹ vừa là chỗ dựa tinh thần, người lắng nghe mọi vui buồn, vừa là cổ động viên nhiệt thành nhất.

Quả bóng vàng Bích Thùy cùng mẹ và người thân tại gala trao thưởng năm 2025. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2023 là lần đầu tiên mẹ Thuyền được đi máy bay từ Quảng Ngãi vào TPHCM để dự đêm tôn vinh con gái. Thùy hạnh phúc đưa mẹ thăm những địa điểm nổi tiếng của thành phố và chính cô cũng tự tay chọn cho mẹ những bộ trang phục đẹp nhất để cùng con trẩy hội.

Gặp lại bà Thuyền trong dịp Gala đầu năm 2026, chúng tôi vẫn gặp nụ cười hiền hậu và ánh mắt tự hào. Bà chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu ngày ấy con gái không bền bỉ tập luyện, không nỗ lực theo đuổi đam mê, có lẽ bà cũng chẳng có dịp đặt chân đến những sự kiện lớn như Gala Quả bóng vàng Việt Nam.

Một câu chuyện xúc động khác đến từ gia đình Hoàng Đức. Suốt 5 năm liên tiếp, bà Hoàng Thị Thoa, mẹ của nam tuyển thủ, đều là khách mời đặc biệt của chương trình. Có lần, chúng tôi nghe bà kể: “Đức theo đội đá bóng mải miết, không có thời gian chọn áo sơ mi, thế là gọi về mẹ cầu cứu”. Vậy là mẹ lựa chọn, rồi cẩn thận ủi từng nếp áo để con trai có diện mạo chỉn chu, tự tin trong đêm Gala.

Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh Hoàng Đức tất bật với những cuộc phỏng vấn, còn mẹ Thoa lặng lẽ lui về phía sau ống kính. Cũng như bao năm qua, vợ chồng bà vẫn âm thầm đứng phía sau, tiếp thêm động lực để con trai an tâm thi đấu. Một đời tần tảo nuôi con khôn lớn, nên mỗi lần tên Hoàng Đức được xướng lên, mẹ Thoa lại nở nụ cười rạng rỡ. Bà không quên căn dặn con phải luôn “giữ đôi chân trên mặt đất”, chăm chỉ tập luyện, thi đấu và cống hiến hết mình.

HỮU THÀNH