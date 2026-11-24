Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam không chỉ là danh hiệu cá nhân cao quý nhất, mà còn là trang sử riêng, ghi lại những cột mốc quan trọng của môn thể thao vua nước nhà. Đằng sau ánh hào quang của những đêm trao giải là những con số mang tính biểu tượng, gắn liền với những câu chuyện khởi đầu đầy cảm hứng.

3 vị trí cao nhất của Quả bóng vàng năm 1995 thuộc về Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Cường và Nguyễn Hữu Đang. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

1995 và người chiến thắng đầu tiên. Năm 1995, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chính thức ra đời do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng và tổ chức. Ý tưởng thành lập giải thưởng xuất phát từ khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 18 tổ chức ở Chiang Mai (Thái Lan): cú vô-lê ghi "bàn thắng vàng" của tiền đạo Trần Minh Chiến vào lưới Myanmar ở trận bán kết.

Hình ảnh giàu tính biểu tượng đó đã truyền cảm hứng cho cố nhà báo Minh Hùng, người có mặt trong trận đấu, đề xuất thành lập một giải thưởng tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của bóng đá Việt Nam, theo mô hình Quả bóng vàng châu Âu - Ballon d'Or danh giá của tạp chí France Football (Pháp).

Mùa giải Quả bóng vàng đầu tiên diễn ra vào đầu năm 1996, tiền đạo Lê Huỳnh Đức (khi đó 23 tuổi) của Công an TPHCM đã giành chiến thắng thuyết phục với 57 phiếu bầu, vượt qua thủ môn Nguyễn Văn Cường (Bình Định) và tiền vệ Nguyễn Hữu Đang (Khánh Hòa). Điều đáng chú ý là năm đó Huỳnh Đức không chỉ tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia mà còn cùng Công an TPHCM vô địch giải quốc gia, tạo nên một cú đúp danh hiệu cá nhân và tập thể đầy thuyết phục .

3- Cú “hattrick” đầu tiên. Tiền đạo Lê Huỳnh Đức không chỉ là cầu thủ đầu tiên có vinh dự nâng cao Quả bóng vàng vào năm 1995, anh còn thiết lập một trong những cột mốc ấn tượng nhất lịch sử giải thưởng với 3 lần đoạt Quả bóng vàng (các năm 1995, 1997 và 2002). Đáng chú ý, Lê Huỳnh Đức còn sở hữu bộ sưu tập độc đáo với 3 Quả bóng Bạc liên tiếp vào các năm 1998, 1999 và 2000.

Kỷ nguyên “Thế hệ vàng”. Trong 6 kỳ bầu chọn đầu tiên (1995-2000), chỉ có đúng 4 gương mặt thay nhau đoạt giải: Lê Huỳnh Đức (1995, 1997, 2002), Nguyễn Hồng Sơn (1998, 2000), Võ Hoàng Bửu (1996) và Trần Công Minh (1999) . Đây là giai đoạn bóng đá Việt Nam chưa bước vào kỷ nguyên chuyên nghiệp hoàn toàn, khi mạng xã hội chưa xuất hiện và các ngôi sao đến với công chúng chủ yếu qua báo giấy và truyền hình. Thế nhưng sức hút của giải thưởng vẫn rất lớn, bởi nó gắn liền với những ký ức SEA Games và Tiger Cup đầy cảm xúc của người hâm mộ.

Tuy nhiên, đến năm 1999, Trần Công Minh mới tạo nên cú sốc thú vị: anh trở thành hậu vệ đầu tiên đoạt Quả bóng vàng, phá vỡ thế thống trị của các tiền đạo và tiền vệ tấn công. Hai năm sau, đến lượt Võ Văn Hạnh trở thành thủ môn đầu tiên đoạt giải.

2001 - Khởi đầu đặc biệt của bóng đá nữ

Dù vào năm 2000, giải thưởng đã có hạng mục “Cầu thủ trẻ xuất sắc” nhưng năm 2001 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi giải thưởng Quả bóng vàng vốn chỉ bầu chọn dành cho bóng đá nam đã vinh danh một cầu thủ nữ. Tiền đạo Lưu Ngọc Mai (CLB TP.HCM và đội tuyển quốc gia) trở thành nữ cầu thủ đầu tiên trong lịch sử được vinh danh ở giải thưởng cao quý này khi cô được bầu là Quả bóng đồng, xếp sau thủ môn Võ Văn Hạnh (SLNA) và trung vệ Đỗ Khải (Hải Quan)

Sự ra đời của hạng mục nữ đã mở đường cho những kỷ lục vô tiền khoáng hậu sau này, tiêu biểu là tiền đạo Huỳnh Như với kỷ lục giành 5 Quả bóng vàng nữ (2016, 2019, 2020, 2021, 2022) và chuỗi 4 năm liên tiếp đăng quang (2019–2022).

19 - Những ngôi sao trẻ

Năm 2003, Phạm Văn Quyến (19 tuổi) và năm 2004, Lê Công Vinh (19 tuổi) cùng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ nam trẻ nhất từng đoạt Quả bóng vàng . Ở phía nữ, Văn Thị Thanh thậm chí còn trẻ hơn khi đoạt giải năm 2003 khi mới 18 tuổi.

LONG KHANG