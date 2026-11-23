Tạp chí Sports Weekly (Trung Quốc) vừa công bố danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng châu Á 2026. Đáng chú ý trong danh sách này có chân sút hàng đầu của đội tuyển Việt Nam cũng như Đông Nam Á là Nguyễn Xuân Son.

Xuân Son trước cơ hội giành Quả bóng Vàng châu Á 2026. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tiền đạo đang thuộc biên chế CLB Nam Định có tên ở danh sách đề cử bên cạnh những ngôi sao như Son Heung-min (Los Angeles FC), Lee Kang-in (Atletico Madrid), Kim Min-jae (Bayern Munich), Abdukodir Husanov (Manchester City), Mehdi Taremi (Olympiacos)…

Đáng chú ý là Hàn Quốc có 4 đại diện, gồm Son Heung Min, Kim Min Jae, Lee Kang In và Hwang In Beom. Nhưng Nhật Bản mới là quốc gia dẫn đầu về số lượng với 6 cầu thủ được đề cử, trong đó đáng chú ý có Daichi Kamada, Kaishu Sano và Ayase Ueda. Australia cũng có 4 cái tên, trong khi Iran đóng góp 3 ứng viên.

Điều lệ của cuộc bầu chọn năm nay được tính thành tích theo mùa bóng đá qua hai năm, trong giai đoạn từ ngày 1-9-2025 đến 31-8-2026. Những tiêu chí quan trọng bao gồm màn trình diễn cá nhân, đóng góp vào thành tích tập thể ở cấp CLB và ĐTQG, cũng như tinh thần thể thao. Đáng chú ý, giải thưởng năm 2026 có sự tham gia đồng tổ chức của Hiệp hội Báo chí Thể thao Quốc tế (AIPS) và AIPS Asia, qua đó mở rộng phạm vi bình chọn.

Xuân Son bên cạnh Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú và HLV Kim Sang-sik. Ản: VFF

Với Xuân Son, tiền đạo này đã có mùa bóng nổi bật khi đồng danh hiệu Vua phá lưới Cúp CLB Đông Nam Á với tiền đạo Silva (Johor) - 7 bàn; cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026; chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Nguyễn Đình Bắc cũng tại giải này với 5 bàn. Son còn ghi 3 bàn ở vòng loại Asian Cup 2027. Ở đấu trường trong nước, Xuân Son ghi 6 bàn tại V-League và 2 bàn tại Cúp Quốc gia 2025-2026.

Danh sách đề cử Quả bóng vàng châu Á 2026: Saud Abdulhamid (Saudi Arabia) Akram Afif (Qatar) Firas Al-Buraikan (Saudi Arabia) Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia) Musa Al-Taamari (Jordan) Alireza Beiranvand (Iran) Jordan Bos (Australia) Alessandro Circati (Australia) Kevin Diks (Indonesia) Abosbek Fayzullaev (Uzbekistan) Ayman Hussein (Iraq) Hwang In-beom (Hàn Quốc) Nestory Irankunda (Australia) Daichi Kamada (Nhật Bản) Abdukodir Husanov (Uzbekistan) Kim Min-jae (Hàn Quốc) Lee Kang-in (Hàn Quốc) Daizen Maeda (Nhật Bản) Nicolas Mickelson (Thái Lan) Keito Nakamura (Nhật Bản) Ali Olwan (Jordan) Ramin Rezaeian (Iran) Kaishu Sano (Nhật Bản) Eldor Shomurodov (Uzbekistan) Yuki Soma (Nhật Bản) Son Heung-min (Hàn Quốc) Mehdi Taremi (Iran) Mohamed Touré (Australia) Ayase Ueda (Nhật Bản) Nguyễn Xuân Son (Việt Nam)

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QUỐC CƯỜNG