Lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23-11. Các cầu thủ U17 Việt Nam hướng đến mục tiêu giành điểm trước U17 New Zealand, thậm chí là 1 trận thắng.

HLV Roland tự tin các học trò sẽ có điểm trước U17 New Zealand. Ảnh: VFF

Phát biểu trước trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện đã tổ chức họp kỹ thuật để phân tích trận đấu với U17 Bỉ, đồng thời rút kinh nghiệm từ những bàn thua. Theo ông, đây là những bài học quan trọng đối với quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ, giúp các em hoàn thiện bản thân và vận dụng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo.

“Trước mỗi đối thủ, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu mỗi trận là có điểm số. Biết rằng trận đấu tới sẽ rất khó khăn nhưng U17 Việt Nam sẽ cố gắng chơi tốt nhất có thể”, HLV Cristiano Roland khẳng định.

U17 Việt Nam trên sân tập sẵn sàng cho cuộc so tài cùng New Zealand

Dù không giành được điểm trước U17 Bỉ, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ. Nhà cầm quân người Brazil cho rằng toàn đội có quyền tự hào về tinh thần thi đấu đã thể hiện, nhưng cũng cần nhìn nhận thực tế rằng sự quả cảm thôi là chưa đủ để tạo nên kết quả. “Đó là trận đấu đáng tự hào dù các em không giành được điểm số. Các em đã thể hiện sự quả cảm nhưng như vậy là chưa đủ”, ông chia sẻ.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ đôi chân trên mặt đất sau những lời khen dành cho hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ. Theo ông, sự khiêm tốn và tỉnh táo là những yếu tố cần thiết để U17 Việt Nam bước vào trận đấu tiếp theo với quyết tâm cao nhất.

“Một trong những vấn đề quan trọng là sự khiêm tốn và giữ đôi chân trên mặt đất. Đây là kinh nghiệm rút ra từ những lần thất bại trước và đội cũng vừa nhận trận thua sau chuỗi trận thắng dài. Tôi nghĩ các em sẽ làm tốt điều này”, HLV Cristiano Roland nói.

Đông đảo người hâm mộ đồng hành cùng đội U17 Việt Nam tại Qatar. Ảnh: VFF

“Sự quan tâm của khán giả ở Việt Nam cũng như cổ vũ trực tiếp trên sân của khán giả ở Qatar là sự tiếp sức quý giá, đồng thời cũng là trách nhiệm để chúng tôi làm việc và các em thi đấu khát khao hơn nữa. Đó là động lực để các em chiến đấu mạnh hơn và cũng là mục tiêu của ban huấn luyện, để khán giả cảm thấy tự hào khi đội ra sân trước New Zealand”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand vào ngày 23-11, lúc 18g30 theo giờ địa phương (22g30 giờ Việt Nam), trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG