Becamex TPHCM độc tôn ở ngôi số 1 sau khi giành trọn 3 điểm trong cuộc tiếp đón Huế với tỷ số 5-0.

Thái Nguyên tụt xuống hạng ba sau trận thua TPHCM 0-1 trên sân Bà Rịa. Hưng Yên có trận thắng quan trọng 3-1 trên sân Nha Trang trước Khánh Hòa để áp sát Becamex TPHCM.

Cùng với TPHCM, các đội Công an Nhân Dân, Bình Minh Sài Gòn cùng giành 3 điểm để tiếp tục bám đuổi trong nửa đầu bảng xếp hạng.

Ở khu vực cuối bảng, Lâm Đồng chưa cải thiện được tình hình, vẫn đứng 14/14 với 4 điểm khi để thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Bình Minh Sài Gòn. Phía trước Lâm Đồng là Long An (4 điểm), Huế (6 điểm) để tạm định hình nhóm 3 đội ở cuộc đua trụ hạng mùa này.

Kết quả vòng 8 giải hạng Nhất. Đồ họa: VPF

KHÁNH VÂN