Bảng xếp hạng trong nước

Bảng xếp hạng vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

SGGPO

Thắng đội cùng vừa thăng hạng như mình là Huế với tỷ số 4-1, Thái Nguyên đã giữ vững ngôi đầu bảng với 9 điểm sau 3 trận toàn thắng.

Bảng xếp hạng vòng 3 giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027

Đây được xem là kết quả bất ngờ với thầy trò HLV Phạm Minh Đức trong mùa đầu lên chơi ở giải hạng Nhất. Trận thắng này, tiền đạo ngoại binh Mansaray tiếp tục thể hiện phong độ ổn định khi ghi 1 bàn thắng để nâng số bàn thắng sau 3 vòng của anh lên con số 6.

Việc Thái Nguyên vươn lên ngôi đầu một phần do Hưng Yên vừa có chuyến làm khách trên sân của Công an Nhân dân vốn cũng là ứng viên tranh suất thăng hạng. Trận đấu ấy khép lại với tỷ số 1-1 và đẩy đoàn quân của HLV Bùi Đoàn Quang Huy xuống nhì bảng.

Cùng có 7 điểm như Hưng Yên hai đội Khánh Hòa và Becamex TPHCM, những đội luôn sẵn sàng cho cuộc đua giành vé thăng hạng.

Cuối bảng vẫn là Phú Thọ với 1 điểm cùng hiệu số -9, nếu không sớm cải thiện tình hình thì sẽ khó cho đội bóng này trong cuộc đua trụ hạng.

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KHÁNH VÂN

Từ khóa

Ngoại binh Hạng Nhất Công an nhân dân Hiệu số Trụ hạng Thái Nguyên

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