Bóng đá trong nước

Bảng xếp hạng vòng 4 giải hạng Nhất 2026-2027

SGGPO

Thái Nguyên và Hưng Yên tiếp tục giữ mạch phong độ ổn định khi cùng giành trọn 3 điểm để tiếp tục chia sẻ hai vị trí đầu bảng.

Bảng xếp hạng vòng 4 giải hạng Nhất 2026-2027

Tân binh Thái Nguyên tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa khi giành trận thắng thứ 4 liên tiếp, lần này là chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Becamex TPHCM ngay trên sân Bình Dương. Trận thắng giúp thầy trò HLV Phạm Minh Đức giữ vững ngôi đầu với 12 điểm.

Đáng chú ý là chân sút người Mỹ Mansaray tiếp tục tỏa sáng khi ghi hai bàn cho Thái Nguyên để nâng số bàn của của anh đến nay lên con số 8. Theo sau là Hưng Yên với 10 điểm sau trận thắng 3-1 trước Long An để kéo dài mạch trận bất bại sau 3 trận thắng, 1 trận hòa.

Ba đội Becamex TPHCM, Đại học Văn Hiến và CAND xếp theo sau với cùng 7 điểm. Với hai đội Becamex TPHCM và CAND thì mục tiêu sớm trở lại V-League ngay trong mùa này thực không hề đơn giản.

858569100_1859712802039537_2681859038583575003_n.jfif
Tin liên quan
KHÁNH VÂN

Từ khóa

Becamex TPHCM CAND Giai Hưng Yên V-League Tân binh Long An Nâng HLV

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn