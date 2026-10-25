Bảng xếp hạng vòng 4 giải hạng Nhất 2026-2027

Tân binh Thái Nguyên tiếp tục trở thành hiện tượng thú vị ở giai đoạn đầu mùa khi giành trận thắng thứ 4 liên tiếp, lần này là chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Becamex TPHCM ngay trên sân Bình Dương. Trận thắng giúp thầy trò HLV Phạm Minh Đức giữ vững ngôi đầu với 12 điểm.

Đáng chú ý là chân sút người Mỹ Mansaray tiếp tục tỏa sáng khi ghi hai bàn cho Thái Nguyên để nâng số bàn của của anh đến nay lên con số 8. Theo sau là Hưng Yên với 10 điểm sau trận thắng 3-1 trước Long An để kéo dài mạch trận bất bại sau 3 trận thắng, 1 trận hòa.

Ba đội Becamex TPHCM, Đại học Văn Hiến và CAND xếp theo sau với cùng 7 điểm. Với hai đội Becamex TPHCM và CAND thì mục tiêu sớm trở lại V-League ngay trong mùa này thực không hề đơn giản.

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KHÁNH VÂN