Trận thắng trên đã giúp CLB Công an Hà Nội đạt 7 điểm, vươn lên vị trí thứ 9 khi bằng điểm với các đội Bejing FC (Trung Quốc) cùng 2 đại diện của Hàn Quốc là Daejeon Hana và Jeonbuk Hyundai.
Nhật Bản tiếp tục thể hiện sức mạnh khi 5/6 đại diện của họ cùng có mặt ở top 6 đội đầu bảng. Đội duy nhất tạm chen chân giữa các đại diện Nhật Bản là Cảng Thượng Hải.
Theo điều lệ giải, 8 đội đứng đầu bảng sẽ tiếp tục thi đấu loại trực tiếp, bốn đội thắng sẽ vào tứ kết cùng 4 đại diện của khu vực phía Tây. Với cục diện hiện nay, Công an Hà Nội rộng hy vọng lấy vé đi tiếp ở 3 trận đấu còn lại.