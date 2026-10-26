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Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2026-2027

SGGPO

Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp tục chuỗi trận ấn tượng qua trận thắng 2-0 trước HAGL ngay trên sân Pleiku.

Bảng xếp hạng vòng 5 V-League 2026-2027

Trận thắng giúp SLNA vươn lên ngôi đầu bảng với 11 điểm sau 3 trận thắng, 2 trận hòa.

Trong khi đó Ninh Bình tụt xuống nhì bảng khi để thua 0-1 trước Công an TPHCM. Công an Hà Nội cũng có vòng đấu không thành công khi bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Còn Nam Định tiếp tục ấn tượng qua trận thắng 4-0 trước Đồng Nai.

Kết quả đã làm hình thành nhóm đông 5 đội có cùng 10 điểm, gồm: Ninh Bình, Nam Định, Công an TPHCM, Công an Hà Nội và Hà Tĩnh.

Đồng Nai tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm, phía trước họ là HAGL có 3 điểm là hai đội khởi đầu mùa lận đận nhất.

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Từ khóa

HAGL Thua Công an Công an TPHCM SLNA

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