Bảng xếp hạng vòng 7 V-League 2026-2027

Giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh với chiến thắng 2-1, Nam Định giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 7 với 16 điểm.

Trong khi đó Công an Hà Nội dần trở lại top đầu và áp sát Nam Định với 14 điểm sau trận thắng 2-1 trước Công an TPHCM.

Theo sau là hai đội SLNA và Ninh Bình có cùng 13 điểm, nhưng Ninh Bình đang làm người hâm mộ lo ngại khi phong độ thiếu sự ổn định.

Ở top cuối bảng tiếp tục gay cấn khi Đồng Nai và HAGL cùng giành trọn 3 điểm. Kết quả đã giúp Đồng Nai đạt 4 điểm, chỉ còn thua đội áp chót là Thể Công Viettel 1 điểm, còn HAGL vươn lên vị trí 12. Dù chưa đạt điểm an toàn nhưng trận thắng SHB Đà Nẵng đã giải quyết nhiều cho HAGL về mặt tinh thần.

Tương tự như Ninh Bình, Hà Nội FC tiếp tục trở lại sự thất thường về phong độ. Họ chơi rất hay và thắng CAHN hay Ninh Bình. Nhưng khi gặp những đội không được đánh giá cao hơn là SLNA, SHB Đà Nẵng và HAGL thì lại... thua. Những trận thua này sẽ là trở ngại lớn cho thầy trò HLV Kewell trong cuộc đua top đầu.

KHÁNH VÂN