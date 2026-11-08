Doãn Ngọc Tân lập công, Thể Công Viettel thoát thua trước 10 người của Thanh Hóa

Trận đấu muộn nhất của vòng 7 V-League diễn ra trên sân Hàng Đẫy vào tối 8-11 giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa khép lại với kết quả bất phân thắng bại. Kết quả đáng thất vọng cho đội chủ nhà khi có 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trên các giải đấu.

Ngọc Tân vui mừng một cách chừng mực sau bàn thắng vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: MINH HOÀNG

Đây là bước khởi đầu mùa thất vọng nhất của đội bóng áo lính từ trước đến nay. Sau trận thắng Đồng Nai trên sân khách ở ngày ra quân, Thể Công Viettel đã làm một hơi 6 trận từ hòa đến thua ở V-League. Trận hòa duy nhất là tỷ số 2-2 trước tân binh Bắc Ninh, còn lại là 5 trận trắng tay. Đan xen đó là thành tích kém ở đấu trường AFC Champions League Two khi chỉ mới có 1 điểm sau 4 trận.

Thể Công Viettel đã quyết định thay “tướng” để hy vọng sớm… đổi vận, nhất là đối thủ của họ ở vòng 7 cũng không quá mạnh là Thanh Hóa. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn chưa thể vượt lên chính mình khi bị Thanh Hóa chia điểm, thậm chí còn sớm bị dẫn bàn ngay vào phút thứ 8. Pha phá bóng của Abdurakhmanov từ giữa sân vô tình thành đường chuyền dài hiểm hóc, loại bỏ cả hai trung vệ của Thể Công Viettel để Saliou băng lên dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Việt trong tư thế đối mặt.

Thẻ đỏ của Bá Tiến làm cho Thanh Hóa hụt quân trong khoảng 2/3 thời gian của trận đấu. Ảnh: MINH HOÀNG

Bị dẫn bàn, đội chủ nhà dâng cao tấn công tìm bàn gỡ. Sự quyết tâm cùng những “cái đầu nóng” đã nhiều lần làm gián đoạn trận đấu để trọng tài xử lý những tranh cãi trên sân. Phút 33, đội khách chỉ còn 10 người khi Bá Tiến lãnh thẻ đỏ từ pha vào bóng nguy hiểm với thủ môn Văn Việt.

Hơn người, Thể Công Viettel tăng tốc trong phần thời gian còn lại, nhất là hiệp hai nhằm tìm bàn gỡ. Hàng thủ của Thanh Hóa nhiều phen chao đảo trước sức ép từ đội chủ nhà và đến phút 80, thủ môn Thanh Diệp đã bị khuất phục. Tác giả đem bàn thắng quý giá về cho Thể Công Viettel là cầu thủ vừa vào sân, Doãn Ngọc Tân sau pha đánh đầu cận thành.

Tiền vệ này ăn mừng bàn thắng rất chừng mực bởi đây là bàn thắng anh ghi vào lưới đội bóng cũ mà mình từng là thủ lĩnh ở mùa bóng trước. Bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, Thể Công Viettel rơi xuống vị trí áp chót với 4 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đồng Nai vỏn vẹn 1 điểm.

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