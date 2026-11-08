Thể Công Viettel – Thanh Hóa: Bấp bênh "ghế nóng"

Trận đấu muộn nhất của vòng 7 V-League 2026-2027 diễn ra vào tối ngày 8-11 trên sân Hàng Đẫy giữa Thể Công Viettel và Thanh Hóa. Đây là cuộc so tài đầy duyên nợ giữa hai đội bóng đang tạm kẹt ở khu vực nửa dưới bảng xếp hạng, cùng vừa trải qua biến động trên băng ghế huấn luyện và đặt quyết tâm cực cao cho mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Thể Công Viettel hy vọng tìm lại cảm giác chiến thắng. Ảnh: TCVT

Trước khi bước vào màn chạm trán này, CLB Thanh Hóa tiếp tục phải đối mặt với những thử thách nghiệt ngã ngoài ý muốn. Bên cạnh những khó khăn dai dẳng về kinh phí, đội bóng xứ Thanh vừa phải nhận án phạt nặng từ FIFA khi bị cấm đăng ký chuyển nhượng cầu thủ mới (cả phạm vi trong nước lẫn quốc tế). Hệ quả từ các vụ kiện tụng tài chính liên quan đến ngoại binh đã ảnh hưởng tiêu cực đến bài toán chuyên môn của CLB.

Thanh Hóa quả thực là một “hiện tượng” kỳ lạ tại đấu trường V-League. Dù liên tục gặp sóng gió bên lề, họ vẫn luôn biết cách vượt khó bằng tinh thần chiến đấu kiên cường. Tuy nhiên, áp lực quá lớn cũng khiến chiếc "ghế nóng" tại đây kém ổn định, biến Thanh Hóa trở thành một trong những CLB thay máu HLV nhiều nhất giải đấu.

Trận đấu tối nay sẽ là màn chào sân đầy giông bão của tân HLV trưởng Kim Young-chul – người vừa được bổ nhiệm để đáp ứng tiêu chuẩn bằng cấp Pro của AFC, trong khi cựu HLV Mai Xuân Hợp được luân chuyển sang vai trò Giám đốc kỹ thuật. Là nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp theo bén duyên với xứ Thanh, cái khó lớn nhất của chiến lược gia từng dự World Cup 2006 này chính là thời gian. Ông chỉ có vỏn vẹn 1 ngày hội quân và làm quen với các học trò trước khi trực tiếp cầm sa bàn chỉ đạo đối đầu Thể Công Viettel.

HLV Mai Xuân Hợp lại rời "ghế nóng", giao lại cho nhà cầm quân người Hàn Quốc Kim Young-chul

Dù vậy, việc phải làm khách trước đối thủ mạnh trong bối cảnh thiếu hụt thời gian chuẩn bị có thể lại là một lợi thế tâm lý cho ông Kim Young-chul. Khi ban lãnh đạo không đặt nặng áp lực thành tích ngay lập tức, các cầu thủ Thanh Hóa có thể chơi với một tâm thế thoải mái nhất – thứ "vũ khí tinh thần" luôn giúp họ tạo nên bất ngờ.

Ở bên kia chiến tuyến, chủ nhà Thể Công Viettel cũng đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Sau khởi đầu thuận lợi, đội bóng áo lính đã sa sút không phanh với chuỗi trận dài chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường. Phong độ nghèo nàn này đã buộc HLV Velizar Popov phải nói lời chia tay khu kỹ thuật.

Người được chọn thay thế là HLV Guilherme Almeida. Nhà cầm quân người Brazil này thực chất đã có màn ra mắt trên cương vị mới bằng chuyến làm khách trước FC Seoul tại AFC Champions League Two vừa qua, nơi Thể Công Viettel nhận thất bại 0-3. Do đó, cuộc tiếp đón Thanh Hóa vào tối 8-11 mới chính là trận đấu chính thức đầu tiên ông Almeida ra mắt các khán giả nhà tại đấu trường quốc nội V-League.

Đồ họa: TCVT FC

Dù cả hai đội bóng cùng rơi vào kịch bản "thay tướng trước vòng 7", áp lực đè nặng lên vai ban huấn luyện Thể Công Viettel rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Xét về mức độ đầu tư, chất lượng đội hình cũng như kỳ vọng vô địch từ đầu mùa giải, đội bóng áo lính không được phép tiếp tục sảy chân nếu không muốn bị cuốn sâu vào nhóm cầm đèn đỏ.

Một thế trận thận trọng, chặt chẽ và giằng co nhiều khả năng sẽ được đôi bên thiết lập tại Hàng Đẫy. Trong một ngày mà cả hai chiến lược gia mới đều khát khao khẳng định mình, bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội từ các tình huống phản công sẽ quyết định thành bại của trận đấu.

Dự đoán: 1-0

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