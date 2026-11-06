Đồng Nai đã biết chiến thắng

Cuối cùng thì đội tân binh V-League Đồng Nai đã giành được trận thắng đầu tiên sau 7 vòng đấu tại V-League 2026-2027 khi vượt qua SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào tối 6-11.

Niềm vui của Đồng Nai khi giành trận thắng đầu tiên ở V-League 2026-2027. Ảnh: ĐNFC

Trận thắng giúp Đồng Nai giải tỏa nhiều áp lực tâm lý cũng như… giữ ghế cho HLV Nguyễn Việt Thắng.

Ông thầy trẻ đã không cầm được nước mắt khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Đó là thời điểm Đồng Nai giành trận thắng đầu tiên tại V-League và tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Pha lập công của Vulic trên chấm phạt 11m cũng là bàn thắng đầu tiên của đội ở V-League mùa này.

Trước trận đấu này, Đồng Nai gặp nhiều vấn đề về tâm lý thi đấu lẫn chuyên môn khi họ bị thủng lưới đến 11 bàn và chưa lần nào tung lưới đối phương. Chính vì thế mà họ tiếp tục nhập cuộc với tâm thế đầy quyết tâm nhưng không kém phần căng thẳng trước SHB Đà Nẵng vốn có lối đá phản công rất hiệu quả.

Công Phượng đem lại quả đá phạt 11m cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Không ngạc nhiên khi Đồng Nai nhập cuộc tốt hơn với lối chơi tấn công nhằm hy vọng sớm tìm bàn thắng. Sự xuất hiện của Công Phượng ở đội hình chính đã phần nào giúp tinh thần các cầu thủ dâng cao cũng như các hướng tấn công của đội chủ nhà có phần nguy hiểm hơn.

Tình huống bước ngoặt đến ở phút 39 khi Công Phượng bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Cầu thủ đội khách phản ứng quyết liệt, sau khi tham khảo VAR, trọng tài giữ nguyên quyết định đồng thời rút thẻ vàng với hậu vệ Quế Ngọc Hải của đội bóng sông Hàn.

Trên chấm phạt 11m, Vulic không bỏ qua cơ hội ghi bàn thắng cho Đồng Nai. Đó cũng là bàn thắng kết thúc “cơn hạn” từ đầu mùa khi họ chưa ghi được bàn thắng nào.

Vulic mở tỷ số cho Đồng Nai từ chấm phạt 11m. Ảnh: ĐNFC

Sang hiệp hai, đội khách dần mở thế trận tấn công nhằm tìm bàn gỡ, nhất là từ giữa hiệp đấu này các cầu thủ Đà Nẵng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn nhưng sự nôn nóng của các tiền đạo cùng hàng thủ chặt chẽ của Đồng Nai đã giúp chủ nhà bảo toàn được chiến thắng.

Giành 3 điểm ở trận này, Đồng Nai tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, nhường thứ hạng đầy áp lực này cho HAGL, đội bóng sẽ gặp Hà Nội FC vào ngày 7-11.

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