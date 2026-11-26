Cựu tuyển thủ Lê Công Vinh bồi hồi khi trở lại Báo Sài Gòn Giải Phóng tham dự lễ ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, được hội ngộ với những chuyên gia, nhà báo từng theo dõi và bình chọn, góp phần ghi dấu những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp bóng đá của anh.

Cựu danh thủ Lê Công Vinh là một trong những chứng nhân lịch sử của Quả bóng vàng Việt Nam. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

Công Vinh được xem là chứng nhân lịch sử của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam khi đang nắm giữ kỷ lục 7 lần được vinh danh tại gala trao giải. Trong đó, anh có 3 lần giành danh hiệu cao quý nhất vào các năm 2004, 2005 và 2007.

Đặc biệt, ngay lần đầu tiên bước lên bục cao nhất, Công Vinh mới 19 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Cựu thủ quân đội tuyển Việt Nam xem đây là dấu mốc mở đầu cho hành trình chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp.

“Tôi từng giành 3 Quả bóng vàng và tất nhiên, trong sự nghiệp, tôi cũng mong muốn có thể đoạt Quả bóng vàng thứ tư, thứ năm. Nhưng điều đó không thể xảy ra được nữa”, Công Vinh bật cười khi trò chuyện với giới truyền thông.

Danh thủ tiếp lời: “Tôi nghĩ Quả bóng vàng đã giúp tôi có được một sự nghiệp thành công. Sau những khó khăn trong cuộc sống cũng như bóng đá, khi nhìn lại những gì mình đã đạt được, tôi càng trân trọng danh hiệu này. Quả bóng vàng Việt Nam mang đến cho cầu thủ rất nhiều động lực. Đó không chỉ là sự ghi nhận của giới chuyên môn mà còn là tình cảm, sự đánh giá của người hâm mộ đối với những đóng góp của mỗi cầu thủ”.

Nói về bóng đá Việt Nam trong năm 2026, Lê Công Vinh cho rằng đây là một năm thành công với nhiều tín hiệu tích cực, từ thành tích của các đội tuyển quốc gia đến những tấm huy chương ở các giải đấu trẻ. Đặc biệt, việc U17 Việt Nam giành quyền tham dự World Cup U17 mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Lê Công Vinh trao đổi với truyền thông ở lễ ra mắt Quả bóng vàng Việt Nam 2026. ẢNH: HOÀNG TRIỀU

“Giải thưởng Quả bóng vàng được tổ chức hằng năm, và không có gì tuyệt vời hơn khi các đội tuyển Việt Nam liên tiếp gặt hái thành công. Đây thực sự là một năm đặc biệt”, Công Vinh chia sẻ.

Đề cập đến những gương mặt nổi bật, Công Vinh dành sự chú ý cho đàn em đồng hương Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ đang nổi lên như một nhân tố quan trọng trên hàng công đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam và CLB Công an Hà Nội. Bên cạnh đó, tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U17 Việt Nam cùng nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 cũng cho thấy tiềm năng phát triển.

Công Vinh nhận định: “Tôi nghĩ năm nay các chuyên gia và nhà báo sẽ rất khó khăn trong việc lựa chọn những danh hiệu cao quý. Tuy nhiên, nếu một cầu thủ trẻ được bầu chọn là chủ nhân Quả bóng vàng nhờ những màn trình diễn xuất sắc và hoàn toàn xứng đáng, thì đó là điều rất đáng ghi nhận. Danh hiệu này sẽ trở thành động lực cho những cầu thủ trẻ khác phấn đấu. Họ sẽ xem đó là tấm gương, là mục tiêu để nỗ lực và tin rằng mình cũng có thể giành được Quả bóng vàng trong tương lai”.

Sau buổi lễ ra mắt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, Lê Công Vinh sẽ trở lại Nhật Bản vào ngày 5-12 tới để tham gia giai đoạn 3 của khóa đào tạo HLV bằng A do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức. Đây là giai đoạn quan trọng, khi Công Vinh sẽ bước vào các nội dung kiểm tra, đánh giá để hoàn tất khóa học và được cấp chứng chỉ HLV bằng A.

HỮU THÀNH