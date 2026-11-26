Một trong những nét đáng chú ý ở giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là tiền thưởng được nâng lên ở tất cả các hạng mục, bên cạnh việc xuất hiện thêm giải thưởng Fair-Play.

Lưu Ngọc Mai, đoạt Quả bóng đồng năm 2001. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của bóng đá nữ trong lịch sử bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Mùa bầu chọn năm nay bao gồm các hạng mục như mọi năm, gồm: Quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nam, nữ, futsal; Cầu thủ trẻ nam, nữ xuất sắc; Giải Fair-Play. Bên cạnh đó là giải Cống hiến dành cho cầu thủ chia tay sân bóng sau những đóng góp cho bóng đá nước nhà.

Buổi họp báo khởi động giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, đồng thời ra mắt nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành của giải thưởng sẽ được tiến hành tại Báo Sài Gòn vào sáng 26-11. Buổi họp còn có sự tham dự của đông đảo giới truyền thông, chuyên gia bóng đá, các cựu cầu thủ, HLV bóng đá…

Sau buổi họp báo, Ban tổ chức giải sẽ tiến hành gởi thư mời bầu chọn đến các đại biểu trên cả nước. Thành phần bầu chọn gồm các chuyên gia bóng đá, Huấn luyện viên/thủ quân các CLB chuyên nghiệp, CLB nữ, futsal, Phóng viên/Biên tập viên thể thao… hạn chót thu phiếu là ngày 31-12-2026.

Nhằm động viên, khích lệ các cầu thủ phấn đấu trong năm, Ban tổ chức giải đã quyết định nâng tiền thưởng ở các hạng mục. Cụ thể, cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng ở các hạng mục nam, nữ lần lượt nhận 50 triệu, 40 triệu và 30 triệu đồng; Quả bóng vàng, bạc, đồng futsal nhận 40 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng.

Giải Cầu thủ trẻ nam, nữ và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhận 20 triệu đồng/giải. Hai giải Cống hiến và Fair Play mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

Nhà tài trợ chính của Giải thưởng Quả bóng vàng 2026 tiếp tục là Tập đoàn LS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam. Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBANK), Tập đoàn BECAMEX, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Saigontourist Group, Công ty Cổ phần DP và TBYT Quang Thịnh, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thể thao Hoàng Phong. Các đơn vị đồng hành về chuyên môn: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Truyền hình FPT Play.

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