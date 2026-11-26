Trước thềm lễ ra mắt Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026, giới chuyên môn và những người từng gắn bó với giải thưởng kỳ vọng về một mùa giải có tính cạnh tranh cao, khi các cầu thủ trẻ nổi lên bên cạnh những ngôi sao giàu kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Thành Long Giang là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2006 và 2007. ẢNH: FBNV

Nhận định về cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2026, phóng viên Đồng Nguyên Khang (Báo Thanh Niên) cho rằng: “Một trong những điểm khác biệt của cuộc đua năm nay là sự nổi lên của các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, Nguyễn Đình Bắc đã có những màn trình diễn nổi bật ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia lẫn các đội tuyển trẻ. Vì vậy, năm nay hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh đáng chú ý giữa những gương mặt trẻ và các cầu thủ giàu kinh nghiệm”.

Phóng viên Nguyên Khang nhận định thêm, thủ môn Lê Giang Patrik, người đang có phong độ ổn định trong màu áo CLB Công an TPHCM và đội tuyển Việt Nam, cũng là một ứng viên nặng ký. Đáng chú ý, thủ thành này từng giành chức vô địch và danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất tại ASEAN Cup.

“Một điểm thú vị khác là sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch, trong đó có Vua phá lưới ASEAN Cup Nguyễn Xuân Son. Đây cũng là yếu tố đáng chú ý, góp phần tạo nên sự đa dạng và hấp dẫn cho cuộc đua Quả bóng vàng năm nay”, phóng viên Nguyên Khang chia sẻ.

Phóng viên Nguyên Khang (Báo Thanh Niên, bên phải) cùng HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam. ẢNH: FBNV

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Long Giang tiếp tục trở lại lễ ra mắt Quả bóng vàng Việt Nam với tư cách khách mời. Ông bồi hồi nhớ về những chuyến xe từ Tiền Giang lên TPHCM để nhận danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2006 và 2007, cùng tâm trạng háo hức của một cầu thủ trẻ ngày ấy.

“Đó vẫn luôn là những ký ức khó quên. Khi chứng kiến giải thưởng ngày càng phát triển, chuyên nghiệp và ý nghĩa hơn, tôi mới thấm thía rằng danh hiệu ấy không chỉ là phần thưởng cá nhân, mà còn là một phần trong hành trình 30 năm vinh quang của Quả bóng vàng Việt Nam”, HLV Nguyễn Thành Long Giang trải lòng.

Theo ông, danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất có ý nghĩa đặc biệt bởi đây không chỉ là sự ghi nhận tài năng, mà còn là nguồn động lực để các cầu thủ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu. Từ trải nghiệm của bản thân, HLV Nguyễn Thành Long Giang cho rằng: “Để được góp mặt ở đội tuyển quốc gia, các cầu thủ trẻ phải từng bước khẳng định mình qua các cấp độ đội tuyển. Những thành tích của U23 Việt Nam tại châu lục và màn trình diễn của U17 Việt Nam trên đấu trường thế giới là tín hiệu tích cực cho tương lai bóng đá nước nhà”.

Một điểm mới đáng chú ý của Quả bóng vàng Việt Nam 2026 là việc bổ sung hạng mục Giải thưởng Fair Play. HLV Khổng Đình Hùng, Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022, đánh giá đây là sự bổ sung cần thiết.

Ông chia sẻ: “Bóng đá không chỉ là câu chuyện về bàn thắng, chiến thắng hay những danh hiệu cá nhân, mà còn là nơi thể hiện nhân cách, tinh thần thể thao và cách mỗi cầu thủ ứng xử trên sân cỏ cũng như trong cuộc sống. Một hành động đẹp hay nghĩa cử cao thượng đôi khi có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cả một chiến thắng. Những tấm gương như vậy cũng góp phần truyền cảm hứng cho cầu thủ trẻ, giúp các em hiểu rằng tài năng chuyên môn cần đi đôi với đạo đức và tinh thần thể thao”.

HLV Khổng Đình Hùng chia vui cùng gia đình khi đoạt danh hiệu Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022. ẢNH: FBNV

Từng 4 lần góp mặt tại gala với tư cách ứng viên Quả bóng vàng futsal, HLV Khổng Đình Hùng cho biết lần trở lại này là lần đầu tiên ông tham dự với tư cách khách mời. Đây cũng là dịp ông nhìn lại chặng đường phát triển của giải thưởng và những năm tháng thi đấu của mình.

Bên cạnh những câu chuyện chuyên môn, các khách mời cũng đánh giá cao nỗ lực duy trì Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam của Báo SGGP. Phóng viên Nguyên Khang cho rằng, trong bối cảnh báo chí có nhiều thay đổi, việc duy trì một giải thưởng uy tín, có chất lượng như Quả bóng vàng Việt Nam là điều đáng ghi nhận.

Cùng quan điểm, HLV Khổng Đình Hùng nhìn nhận hành trình 31 năm của giải thưởng không hề đơn giản, nhất là khi bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ông đánh giá cao việc ban tổ chức luôn chú trọng chất lượng chuyên môn, tính công bằng và minh bạch trong công tác bình chọn. Bởi giá trị của một danh hiệu không chỉ nằm ở sự tôn vinh, mà còn ở niềm tin của giới chuyên môn, người hâm mộ và chính những cầu thủ được đề cử.

HỮU THÀNH