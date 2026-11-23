Từ Lưu Ngọc Mai, Đoàn Thị Kim Chi, Kim Hồng, Văn Thị Thanh đến Nguyễn Thị Tuyết Dung, Huỳnh Như, mỗi thế hệ đều có những đóng góp đáng nhớ cho bóng đá nữ Việt Nam. Trên hành trình ấy, giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã đồng hành, ghi nhận những tài năng và cả sự bền bỉ của các nữ cầu thủ.

Bùi Thị Tuyết Mai (Quả bóng đồng), Đào Thị Miện (Quả bóng vàng) và Đoàn Thị Kim Chi (Quả bóng bạc) tại gala năm 2006. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Năm 2001, bóng đá nữ Việt Nam lần đầu giành HCV SEA Games tại Malaysia. Trong đội hình làm nên cột mốc lịch sử ấy có tiền đạo Lưu Ngọc Mai, một trong những chân sút xuất sắc của bóng đá nữ TPHCM. Cũng trong năm đó, cô trở thành cầu thủ nữ đầu tiên được vinh danh tại giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, với danh hiệu Quả bóng đồng trong cuộc bầu chọn chung cùng các đồng nghiệp nam.

Thời điểm ấy, bóng đá nữ còn nhiều khó khăn. Điều kiện tập luyện, thi đấu và sự quan tâm của xã hội chưa được như ngày nay. Những cầu thủ thuộc thế hệ Lưu Ngọc Mai đã góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của đội tuyển, trước khi lớp đàn em tiếp tục đưa bóng đá nữ Việt Nam đến những thành công mới.

Đoàn Thị Kim Chi là một trong những gương mặt nổi bật của giai đoạn tiếp theo. Với lối chơi thông minh, kỹ thuật và khả năng ghi bàn, cô cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành 4 HCV SEA Games vào các năm 2001, 2003, 2005 và 2009. Kim Chi cũng có 4 lần đoạt Quả bóng vàng nữ Việt Nam vào các năm 2004, 2005, 2007 và 2009, một thành tích đáng nể trong lịch sử giải thưởng.

Cùng thời với Kim Chi, đàn em Văn Thị Thanh để lại dấu ấn trong màu áo đội tuyển và bóng đá nữ Hà Nam. Năm 2003, cô vượt qua những đàn chị giàu kinh nghiệm để giành Quả bóng vàng nữ. Sau khi giải nghệ, cả Kim Chi và Văn Thị Thanh đều tiếp tục gắn bó với công tác huấn luyện, góp phần đào tạo những cầu thủ trẻ.

Nếu thế hệ đầu tiên gắn liền với những tấm HCV SEA Games, Nguyễn Thị Tuyết Dung lại được nhớ đến bởi sự cần cù và những khoảnh khắc đặc biệt trên sân cỏ. Tiền vệ quê Hà Nam từng gây chú ý với hai bàn thắng từ chấm phạt góc bằng cả hai chân trong trận gặp Malaysia năm 2015. Cô giành Quả bóng vàng nữ vào các năm 2014 và 2018, có 4 HCV SEA Games và cùng đội tuyển tham dự World Cup nữ 2023.

Huỳnh Như tiếp nối hành trình ấy bằng những thành tích nổi bật. Tiền đạo quê Trà Vinh có 5 lần giành Quả bóng vàng nữ vào các năm 2016, 2019, 2020, 2021 và 2022, nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng. Cô cũng là một trong những cầu thủ nữ Việt Nam tiên phong sang châu Âu thi đấu khi khoác áo Lank FC tại Bồ Đào Nha.

Quả bóng đồng Nguyễn Ngọc Anh, Quả bóng vàng Trần Thị Kim Hồng, Quả bóng bạc Đặng Thị Kiều Trinh (từ trái sang) tại lễ trao giải tổ chức ngày 12-5-2011. Ảnh: NGUYỄN NHÂN.

Từ những tấm HCV SEA Games đầu tiên đến lần góp mặt tại World Cup nữ 2023, bóng đá nữ Việt Nam đã trải qua chặng đường dài với nhiều thế hệ cầu thủ. Bên cạnh những tên tuổi ấy còn có Đào Thị Miện, Trần Thị Kim Hồng, Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thùy Trang và nhiều gương mặt khác từng được xướng tên trong các đêm gala Quả bóng vàng.

Có người đã chia tay sân cỏ để trở thành HLV, có người vẫn tiếp tục thi đấu và dìu dắt lớp đàn em. Những chiếc cúp Quả bóng vàng ghi nhận thành tích của từng cá nhân, còn hành trình của họ góp phần làm nên vị thế hôm nay của bóng đá nữ Việt Nam.

Với nhiều cô gái trẻ đang theo đuổi trái bóng ở các địa phương, những cái tên Lưu Ngọc Mai, Kim Chi, Văn Thị Thanh, Tuyết Dung hay Huỳnh Như vẫn là những tấm gương gần gũi. Họ từng bắt đầu từ những sân tập giản dị, từng vượt qua không ít khó khăn để được đứng trên bục nhận giải và cùng đội tuyển đi đến những sân chơi lớn.

VÕ QUỐC