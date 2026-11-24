Hơn ba thập niên đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, giải thưởng Quả bóng vàng đã chứng kiến biết bao đổi thay, từ những ngày đầu tìm lại vị thế ở đấu trường khu vực đến khi vươn ra sân chơi thế giới.

Gala Quả bóng vàng Việt Nam ghi dấu một thế hệ tài năng với những đóng góp nổi bật cho bóng đá nước nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mỗi gương mặt được vinh danh Quả bóng vàng cách đây từ hơn 30 năm đều gợi nhớ về một chặng đường, một thế hệ và những niềm vui từng làm thổn thức trái tim người hâm mộ.

Năm 1995, khi giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam lần đầu được tổ chức, bóng đá nước nhà cũng viết nên một trang sử đáng nhớ với tấm HCB bóng đá nam tại SEA Games 18 ở Chiang Mai (Thái Lan).

Sau nhiều năm chờ đợi, người hâm mộ lại được sống trong bầu không khí náo nhiệt của những ngày hội bóng đá. Võ Hoàng Bửu, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn… trở thành những cái tên thân thuộc, gắn với tình yêu và niềm kỳ vọng của hàng triệu người. Ra đời trong những tháng năm đầy cảm xúc ấy, Quả bóng vàng Việt Nam bắt đầu hành trình tôn vinh tài năng và những cống hiến trên sân cỏ.

13 năm sau, niềm vui ấy lại vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam lần đầu đăng quang AFF Cup 2008. Cú đánh đầu của Lê Công Vinh vào lưới đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình đã đưa hàng triệu người xuống đường trong một đêm khó quên.

Trong đội hình làm nên chiến tích ấy, thủ môn Dương Hồng Sơn có một năm thi đấu đáng nhớ và được vinh danh với danh hiệu Quả bóng vàng. Nhắc đến anh, người hâm mộ vẫn nhớ về những pha cứu thua, những phút giây hồi hộp trước khung thành và cả niềm hạnh phúc khi bóng đá Việt Nam lần đầu bước lên đỉnh cao Đông Nam Á.

Nguyễn Quang Hải với phần thưởng danh giá Quả bóng vàng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tròn một thập niên kể từ đêm Mỹ Đình lịch sử, một thế hệ cầu thủ mới lại mang đến những cảm xúc đặc biệt. Năm 2018 bắt đầu bằng hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại Vòng chung kết U23 châu Á và khép lại với chức vô địch AFF Cup của đội tuyển quốc gia.

Từ sân cỏ Thường Châu phủ trắng tuyết đến những khán đài rực đỏ ở Mỹ Đình, Nguyễn Quang Hải trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của năm tháng ấy. Quả bóng vàng 2018 dành cho anh là sự ghi nhận xứng đáng cho một mùa giải thăng hoa, đồng thời đánh dấu sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ đã mang đến diện mạo mới cho bóng đá Việt Nam.

Ở những sân chơi khác, các thế hệ cầu thủ nữ và futsal cũng lặng lẽ vun đắp những giấc mơ lớn. Năm 2016, đội tuyển futsal Việt Nam lần đầu góp mặt tại World Cup và tiến vào vòng 16 đội, trước khi tái lập thành tích này vào năm 2021.

Đến năm 2023, bóng đá nữ Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup sau bao năm bền bỉ theo đuổi. Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam xuất hiện tại những sân chơi danh giá nhất thế giới là thành quả của cả một hành trình dài, có mồ hôi, nước mắt và những hy sinh ít người biết đến.

Trong hành trình ấy, nhiều gương mặt từng bước lên bục vinh danh Quả bóng vàng nữ và futsal đã góp phần viết nên những trang sử đẹp cho bóng đá nước nhà.

3 Quả bóng vàng Hồ Văn Ý, Huỳnh Như và Nguyễn Văn Quyết (từ trái sang) tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thời gian đi qua, những khán đài đã nhiều lần thay đổi, các thế hệ cầu thủ cũng lần lượt nối tiếp nhau. Có những người nay đã rời sân cỏ, có người trở thành HLV, tiếp tục truyền tình yêu bóng đá cho lớp đàn em, cũng có những gương mặt vẫn miệt mài thi đấu và theo đuổi những đỉnh cao mới.

Hơn ba thập niên qua, Quả bóng vàng Việt Nam đã lưu giữ một phần ký ức đẹp đẽ của bóng đá nước nhà qua những gương mặt được vinh danh.

Và có lẽ, giá trị bền lâu của giải thưởng nằm ở chỗ, mỗi khi nhắc lại một chủ nhân Quả bóng vàng, người hâm mộ vẫn có thể nhớ về một trận đấu, một bàn thắng, một đêm hội trên đường phố hay đơn giản là những tháng năm tuổi trẻ của chính mình, từng vui buồn cùng trái bóng tròn.

VÕ QUỐC