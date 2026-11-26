Bước sang mùa giải thưởng lần thứ 31, Quả bóng vàng Việt Nam tiếp tục được Báo Sài Gòn Giải Phóng làm mới bằng những hoạt động giàu ý nghĩa. Từ chương trình “Áo ấm đến trường” đến việc bổ sung hạng mục Fair play, những giá trị đẹp của bóng đá đang được lan tỏa từ sân cỏ đến cộng đồng.

Hơn 3 thập niên đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, Giải thưởng Quả bóng vàng đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ cầu thủ và người hâm mộ. Qua từng mùa tổ chức, Báo Sài Gòn Giải Phóng luôn tìm cách làm mới giải thưởng, nâng cao chất lượng tổ chức, mở rộng sức ảnh hưởng và gìn giữ uy tín được vun đắp suốt nhiều năm.

Một trong những nét đẹp được xây dựng bên cạnh giải thưởng là chương trình “Áo ấm đến trường”. Hình ảnh những tuyển thủ vốn quen thuộc với người hâm mộ qua các trận cầu đầy cảm xúc, nay mang những món quà ấm áp đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo nên một câu chuyện đẹp khác của bóng đá.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Hồng Sương và Quả bóng vàng Bích Thùy trao quà cho học sinh Trường THCS Xà Bang, xã Châu Đức (TPHCM) trong chương trình “Áo ấm đến trường” sáng 17-11-2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những gương mặt tiêu biểu là Đại sứ của chương trình như tuyển thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, Hoàng Đức đã trở thành nhịp cầu kết nối các cầu thủ, doanh nghiệp, người hâm mộ với những em học sinh có gia cảnh khó khăn. Giá trị của những chuyến đi đôi khi vượt xa ý nghĩa của một món quà. Đó còn là niềm vui, sự sẻ chia và những ước mơ được khơi dậy từ cuộc gặp gỡ với các thần tượng sân cỏ.

Với sức ảnh hưởng của những ngôi sao bóng đá được dành cho các hoạt động thiện nguyện, danh hiệu Quả bóng vàng cũng mang thêm những giá trị đáng trân trọng. Bóng đá luôn cần những bàn thắng đẹp, những khoảnh khắc thăng hoa và những chiến thắng làm say lòng người hâm mộ. Nhưng một hành động giúp đỡ đối thủ, một nghĩa cử cao thượng giữa thời điểm trận đấu căng thẳng cũng đủ lắng đọng lại rất lâu trong lòng công chúng. Sự hiện diện của hạng mục Fair play càng trở nên ý nghĩa khi Ban tổ chức đã tri ân người khai sinh 2 giải thưởng Quả bóng vàng và Fairplay - cố nhà báo Minh Hùng.

Rồi đây, bên cạnh niềm hạnh phúc của những người được xướng tên trong đêm gala, còn có thêm những nụ cười hạnh phúc của trẻ thơ, của những câu chuyện tử tế được kể và những hành động đẹp được nhân rộng. Đó cũng là cách để Quả bóng vàng tiếp tục tỏa sáng bằng những giá trị bền lâu.

CÔNG TUẤN