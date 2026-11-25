"Nhìn lại hành trình đã qua, tôi nghĩ mình may mắn khi được sống trọn vẹn với đam mê futsal, được trải qua những năm tháng thi đấu đỉnh cao, nếm trải cả vinh quang lẫn những thời điểm khó khăn", Quả bóng vàng Futsal Phạm Đức Hòa bày tỏ.

Phạm Đức Hòa chia sẻ niềm vui cùng gia đình sau khi đoạt danh hiệu Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023. ẢNH: NGUYỄN CHẤT

Quả bóng vàng Futsal Phạm Đức Hòa trải lòng 3 năm sau ngày đăng quang với sự vẹn nguyên cảm xúc bồi hồi: "Trong sự nghiệp, tôi từng 2 lần góp mặt tại FIFA Futsal World Cup vào các năm 2016 và 2021, cùng 2 đội futsal Hải Phương Nam Phú Nhuận (nay là Sahako) và Thái Sơn Nam TPHCM chinh phục nhiều danh hiệu. Đó là những ký ức mà tôi luôn trân trọng, bởi từng dấu mốc đều được đánh đổi bằng sự nỗ lực và kiên trì.

Trong sự nghiệp cầu thủ, không phải lúc nào mọi thứ cũng thuận lợi. Tôi từng trải qua những giai đoạn phong độ không tốt, những trận đấu chưa đạt kỳ vọng và cả áp lực cạnh tranh, xen lẫn vào các ca chấn thương khác nhau. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng, phải nhìn nhận những thiếu sót để hoàn thiện bản thân. Futsal luôn thay đổi, các cầu thủ khác cũng không ngừng tiến bộ nên nếu mình dừng lại, chắc chắn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Bởi vậy, khi nhận Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023, tôi cảm thấy rất vui và tự hào. Sau nhiều năm chờ đợi, những nỗ lực của bản thân cuối cùng cũng được ghi nhận. Một chặng đường đầy gian truân mà tôi đã dám đối diện và cố gắng vượt qua. Tuy nhiên, tôi hiểu danh hiệu ấy không phải thành quả của riêng mình. Đó còn là sự đóng góp rất lớn từ các đồng đội, ban huấn luyện, CLB và gia đình, những người luôn đồng hành và hỗ trợ tôi trong suốt sự nghiệp.

Sau những năm tháng thi đấu đỉnh cao, tôi quyết định chuyển sang một hành trình mới. Dù không còn trực tiếp ra sân với tư cách cầu thủ, tôi vẫn muốn tiếp tục gắn bó với futsal. Hiện tại, tôi đảm nhiệm công việc quản lý và tham gia công tác chuyên môn với vai trò trợ lý HLV tại CLB futsal Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển futsal Việt Nam.

Tốp 3 Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023: Châu Đoàn Phát (trái, Quả bóng bạc) - Phạm Đức Hòa (giữa - Quả bóng vàng) và Hồ Văn Ý (phải, Quả bóng đồng). ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Đây là sự thay đổi rất lớn. Khi còn thi đấu, tôi chỉ cần tập trung tập luyện, giữ phong độ và hoàn thành nhiệm vụ của bản thân. Còn ở vai trò mới, tôi phải suy nghĩ rộng hơn, không chỉ vì một cá nhân hay một đội bóng mà còn hướng đến sự phát triển chung của futsal. Công việc đòi hỏi tôi phải học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn hơn.

Đặc biệt, khi tham gia công tác huấn luyện, tôi có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm mình từng trải qua với các bạn trẻ. Tôi hiểu rằng mỗi cầu thủ có một điểm mạnh và cá tính riêng. Vì vậy, điều quan trọng không chỉ là truyền đạt chuyên môn mà còn phải đồng hành, giúp họ trưởng thành và có thêm bản lĩnh trước những áp lực trong thi đấu.

Tôi hy vọng những trải nghiệm của bản thân sẽ trở thành bài học hữu ích cho thế hệ kế tiếp. Futsal Việt Nam đã có những dấu mốc đáng nhớ, nhưng để phát triển bền vững, chúng ta cần thêm nhiều cầu thủ trẻ chất lượng, có khát vọng và tinh thần chuyên nghiệp.

Ở vai trò mới, áp lực chắc chắn vẫn có, thậm chí trách nhiệm còn lớn hơn trước. Nếu khi thi đấu, tôi chịu trách nhiệm với bản thân và toàn đội thì hiện tại, công việc của tôi liên quan đến nhiều người và nhiều mục tiêu hơn. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để đóng góp nhiều hơn cho futsal Việt Nam.

Quả bóng vàng năm 2023 sẽ luôn là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời tôi, và cũng là động lực để tôi không ngừng thay đổi và làm mới cho công việc mà mình đang theo đuổi. Chắc chắn rằng, tình yêu dành cho futsal và khát vọng đưa môn thể thao này phát triển của tôi vẫn luôn vẹn nguyên".

Nhà tài trợ chính của Giải thưởng tiếp tục là Tập đoàn LS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Sơn Nam. Công ty TNHH Thiết bị điện Thái Sơn Bắc. Giải thưởng cũng nhận được sự đồng hành của các nhà đồng tài trợ: Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Panasonic Electric Works Việt Nam, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBANK), Tập đoàn BECAMEX, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank), Vietnam Airlines "Nhà tài trợ vận chuyển chính thức", Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, Saigontourist Group, Công ty Cổ phần DP và TBYT Quang Thịnh, Công ty TNHH Thương mại và sản xuất thể thao Hoàng Phong. Các đơn vị đồng hành về chuyên môn: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Truyền hình FPT Play.

PHẠM ĐỨC HÒA (Quả bóng vàng futsal Việt Nam 2023)