Điều khiến giới bóng đá ngạc nhiên và thích thú là khi Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng đưa hạng mục Fair play vào giải thưởng chính và người chắp bút để khai sinh 2 giải thưởng là cố nhà báo Minh Hùng.

31 năm trước, Giải thưởng Quả bóng vàng của Báo Sài Gòn Giải Phóng ra đời, đến nay đã trở thành giải thưởng lớn có truyền thống lâu đời nhất của bóng đá Việt Nam. Sinh sau đẻ muộn, Giải thưởng Fair play do Báo Pháp Luật TPHCM sáng lập và tồn tại với thời gian 10 năm (từ năm 2012-2022).

Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng quyết định đưa thêm vào hạng mục Fair play để tiếp nối một danh hiệu vinh danh cái đẹp trên sân cỏ.

2 giải thưởng Quả bóng vàng và Fair play khởi nguồn từ ý tưởng của cố nhà báo Minh Hùng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cố nhà báo Minh Hùng đưa ra ý tưởng thành lập Giải thưởng Quả bóng vàng vào năm 1995, ngay trong đêm tuyển thủ Trần Minh Chiến ghi bàn thắng vàng vào lưới Myanmar trong trận bán kết SEA Games 18 - 1995. Nhà báo Minh Hùng - khi đó là Phó Ban Thể thao của báo, điện đàm liên tục từ Chiang Mai, Thái Lan về tòa soạn trao đổi với Chủ biên tờ Sài Gòn Giải Phóng Thể thao - khi ấy là nhà báo Hồ Nguyễn.

Ý tưởng đưa ra sau trận cầu lịch sử, khi lần đầu một đội tuyển Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á đã lọt vào đến trận chung kết. Được sự hưởng ứng của cả tòa soạn trong không khí cả nước đang hạnh phúc với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường SEA Games, Giải thưởng Quả bóng vàng đã ra đời.

Đến giờ, chính những nhà làm bóng đá Việt Nam qua nhiều nhiệm kỳ đều nể phục Báo Sài Gòn Giải Phóng vì đã gìn giữ một giải thưởng truyền thống của làng bóng xuyên suốt 31 năm. Quả bóng vàng từ lâu trở thành giải thưởng lâu đời nhất, không riêng của báo mà của cả bóng đá Việt Nam.

Đến năm 2012, khi chuyển công tác sang Báo Pháp Luật TPHCM, nhà báo Minh Hùng lại tiếp tục nuôi ý tưởng hình thành một giải thưởng mới cho bóng đá Việt Nam với ý nghĩa tôn vinh bóng đá cao thượng và khuyến khích các cầu thủ giữ vẻ đẹp trên sân cỏ qua tinh thần Fair play.

Xuất phát từ mùa giải có quá nhiều hình ảnh bạo lực và xấu xí, nhà báo Minh Hùng đưa ra phương án “dọn cỏ” trong “khu vườn” bóng đá. Khi ý tưởng mới vừa nhen nhóm thì những nhà làm bóng đá nổi tiếng như bầu Thắng, bầu Đức đều lên tiếng ủng hộ.

Ông Võ Quốc Thắng chia sẻ vào thời điểm ấy: “Bóng đá mình như một khu vườn có cả hoa và cỏ dại mọc lẫn lộn. Cần một giải thưởng Fairplay để những nhà làm bóng đá và cầu thủ Việt Nam cùng nhổ đi gai và cỏ mọc xấu xí trong khu vườn bóng đá”.

Còn bầu Đức thì cho biết, ông luôn dạy cầu thủ trẻ phải yêu cái đẹp, đá cống hiến và trung thực. Nay có giải Fair play như một sự cộng hưởng để các cầu thủ có ý thức hơn và ngôi nhà bóng đá Việt Nam đẹp hơn, đồng bộ hơn…

Tiếc là những nhà tổ chức giải thưởng Fair play vì những lý do khách quan đã không duy trì được giải thưởng này thành một giải truyền thống lâu đời như Quả bóng vàng.

Với tuổi đời chỉ 10 năm, thời gian tuy không dài nhưng đủ để bóng đá Việt Nam nhớ về những giai đoạn cả nước tôn vinh bóng đá đẹp - thứ bóng đá mà giải Fair play ra đời để nhắc nhở các cầu thủ Việt Nam và những nhà làm bóng đá hướng về tinh thần bóng đá cao thượng.

Giải thưởng Fair play cùng với Giải thưởng Quả bóng vàng là 2 giải thưởng lớn của bóng đá Việt Nam do các đơn vị truyền thông thực hiện. Năm nay, Ban tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng đã khiến giới bóng đá bất ngờ khi kết hợp giải Fair play tưởng chừng bị quên lãng vào một hạng mục của Giải thưởng Quả bóng vàng.

Tôn vinh bóng đá cao thượng Lần đầu tiên xuất hiện trong hệ thống Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, hạng mục Fair play là một điểm mới giàu ý nghĩa của mùa giải 2026. Với thông điệp “Tôn vinh hành động đẹp, lan tỏa tinh thần bóng đá cao thượng”, Báo Sài Gòn Giải Phóng mong muốn khuyến khích tinh thần thi đấu trung thực, ứng xử văn minh, tôn trọng đối thủ, trọng tài, khán giả và đề cao trách nhiệm với cộng đồng. Theo điều lệ, đối tượng xét chọn gồm các cá nhân, tập thể thuộc hệ thống bóng đá chính thức của Việt Nam, từ cầu thủ, HLV, trọng tài đến các CLB, đội tuyển bóng đá nam, nữ và futsal. Những hành động được đề cử phải diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2026. Mỗi năm chỉ trao một giải thưởng Fair play duy nhất cho cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất. Người hâm mộ, giới chuyên môn, cơ quan truyền thông và các tổ chức đều có thể gửi đề cử giải. Sau quá trình xác minh, Hội đồng Thẩm định và Bình chọn sẽ lựa chọn tối đa 5 đề cử vào vòng cuối, chấm điểm độc lập theo thang điểm 100 và bỏ phiếu kín xác định chủ nhân của giải thưởng. NGUYỄN ANH

NGUYỄN NGUYÊN