Những thành tích trải rộng trên các đấu trường, từ bóng đá nam, nữ đến futsal, tạo nên bức tranh giàu màu sắc của năm 2026. Sự tỏa sáng của các ngôi sao giàu kinh nghiệm cùng bước trưởng thành của nhiều tài năng trẻ hứa hẹn mang đến cuộc đua Quả bóng vàng Việt Nam 2026 hấp dẫn, quyết liệt và khó dự đoán.

Nhiều gương mặt trẻ và cựu binh tỏa sáng trên tuyển quốc gia. Ảnh: VFF

Dấu ấn trên những đấu trường quốc tế

Năm 2026 ghi nhận nhiều dấu ấn của bóng đá Việt Nam, nổi bật là chức vô địch ASEAN Hyundai Cup 2026 của đội tuyển nam quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết, lần thứ tư đăng quang tại giải. Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với Nguyễn Xuân Son (cùng 5 bàn). Patrik Lê Giang được vinh danh Thủ môn xuất sắc nhất, còn Đỗ Hoàng Hên là Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết lượt về.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư Division 1 sau thất bại 0-1 trước Malaysia ở trận tranh hạng ba, qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm hướng đến Asian Cup 2027.

Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam giành hạng ba tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Nguyễn Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo và danh hiệu Vua phá lưới. Trong trận tranh hạng ba với Hàn Quốc, Nguyễn Quốc Việt và Đình Bắc lập công, còn thủ môn Cao Văn Bình cản phá quyết định ở loạt luân lưu, giúp Việt Nam thắng 7-6 sau khi hòa 2-2. Tại ASIAD 20, U23 Việt Nam vào tứ kết trước khi thua Hàn Quốc 0-4.

U17 Việt Nam cũng tạo cột mốc lịch sử khi lần đầu giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Trước đó, đội vô địch U17 Đông Nam Á với những cá nhân nổi bật như Chu Ngọc Nguyễn Lực và thủ môn Lý Xuân Hòa. Chiến thắng 3-2 trước UAE tại Vòng chung kết U17 châu Á mở ra cơ hội tranh tài thế giới. Trong trận ra quân gặp Bỉ, Lê Sỹ Bách và Chu Ngọc Nguyễn Lực ghi bàn dù đội thua 2-3.

Tuyển nữ TPHCM 8 mùa liên tiếp vô địch quốc gia. Ảnh: VFF

Bóng đá nữ Việt Nam có chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ tại Asian Cup nữ 2026 nhờ cú đúp của Ngân Thị Vạn Sự, nhưng dừng bước ở vòng bảng. Đến ASIAD 20, đội tuyển vào tứ kết và chỉ thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút. Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Thanh Nhã và Nguyễn Thị Bích Thùy tiếp tục để lại dấu ấn. U20 nữ Việt Nam cũng góp mặt ở tứ kết Giải U20 nữ châu Á, với Nguyễn Thị Thùy Linh là một trong những gương mặt nổi bật.

Ở môn futsal, đội tuyển nam vào tứ kết Giải châu Á 2026, giành huy chương đồng Đông Nam Á và ngôi á quân Continental Futsal Championship. Nguyễn Đa Hải, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Thịnh Phát và thủ môn Phạm Văn Tú có nhiều đóng góp đáng chú ý. Đội tuyển futsal nữ giành huy chương đồng Đông Nam Á sau chiến thắng 4-1 trước Indonesia, với dấu ấn của Lê Thị Thanh Ngân, Trần Thị Thùy Trang, Biện Thị Hằng và Nguyễn Phương Anh.

Sân chơi quốc nội và những gương mặt nổi bật

Ở đấu trường quốc nội, Công an Hà Nội vô địch V-League 2025-2026. Nguyễn Quang Hải được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, còn Alan đoạt Vua phá lưới với 16 bàn. Trường Tươi Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất, với Trần Minh Vương được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất. Cúp Quốc gia thuộc về CLB Công an TPHCM.

Các ngoại binh nhập tịch chơi tốt cả trong màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia. Ảnh: VFF

Bóng đá nữ chứng kiến CLB TPHCM I lần thứ tám liên tiếp vô địch quốc gia. Nguyễn Thị Bích Thùy giành Vua phá lưới, Trần Thị Thu Xuân là Cầu thủ xuất sắc nhất, còn Trần Thị Kim Thanh nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất. TPHCM cũng đăng quang Cúp Quốc gia nữ, nơi Thái Thị Thảo được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất.

Ở futsal, Thái Sơn Bắc lập cú đúp vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia. Từ Minh Quang, Nguyễn Đa Hải cùng thủ môn Phạm Văn Tú là những cá nhân nổi bật.

8 giờ 30 ngày 26-11, tại Báo Sài Gòn Giải Phóng, ban tổ chức sẽ tiến hành họp báo khởi động Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026. Bước sang mùa tổ chức thứ 31, giải thưởng dự kiến gồm 14 hạng mục, tôn vinh những cá nhân có thành tích và đóng góp nổi bật ở các lĩnh vực bóng đá nam, bóng đá nữ và futsal, cùng các giải thưởng khác. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.

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