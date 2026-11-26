Sáng 26-11, tại trụ sở Báo Sài Gòn Giải Phóng, Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2026 đã khởi động, mở màn cho cuộc đua đến những danh hiệu cao quý của bóng đá nước nhà.

3 Quả bóng vàng 2025 Hoàng Đức, Bích Thùy và Đoàn Phát (từ trái sang). Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Buổi họp báo dự kiến quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, trong đó có Lê Công Vinh - chủ nhân 3 danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, cùng các cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến, Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Tuấn Phong, Đoàn Thị Kim Chi và những tên tuổi của futsal Việt Nam như Nguyễn Bảo Quân, Trần Văn Vũ, Phùng Trọng Luân, Khổng Đình Hùng…

Cuộc hội ngộ của nhiều thế hệ cầu thủ cũng gợi lại những kỷ niệm đẹp về hành trình của giải thưởng. HLV Nguyễn Thành Long Giang, 2 lần đoạt danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc (2006 và 2007), tâm sự: “Mỗi lần trở lại với Quả bóng vàng, tôi lại nhớ những chuyến xe từ Tiền Giang lên TPHCM tham dự sự kiện, với bao háo hức và mong chờ.

Chứng kiến giải thưởng ngày càng phát triển, chuyên nghiệp và ý nghĩa hơn, tôi thấy mình may mắn khi được góp một dấu ấn nhỏ vào hành trình 31 năm ấy”. HLV Khổng Đình Hùng - Quả bóng bạc futsal Việt Nam 2022 chia sẻ: “Tôi từng có 4 lần tham dự với tư cách ứng viên Quả bóng vàng futsal. Lần này trở lại với tư cách khách mời, tôi có dịp nhìn lại hành trình của giải thưởng với một góc nhìn khác. Cảm giác vẫn rất bồi hồi, tự hào khi nhớ về những năm tháng được thi đấu, cống hiến và ghi nhận”.

Sự kiện còn có sự tham dự dự kiến của lãnh đạo ngành văn hóa - thể thao TPHCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Công ty VPF, đại diện các CLB, chuyên gia, HLV, doanh nghiệp đồng hành cùng đông đảo phóng viên, nhà báo và bình luận viên thể thao. Tất cả đang tạo nên sự háo hức trước giờ khởi động, với nhiều kỳ vọng dành cho mùa giải thưởng thứ 31.

Điểm mới của giải thưởng So với năm 2025, tiền thưởng dành cho các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng nam và nữ đều tăng 10 triệu đồng, lên lần lượt 50, 40 và 30 triệu đồng. Ở nội dung futsal, mức thưởng tương ứng là 40, 30 và 20 triệu đồng, tăng từ 5-10 triệu đồng. Các danh hiệu Cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc và Cầu thủ nước ngoài xuất sắc cũng được nâng từ 15-20 triệu đồng. Hạng mục Fair play được trao cho một cá nhân hoặc tập thể tiêu biểu nhất, với phần thưởng 15 triệu đồng và cúp. Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu chọn đến các đại biểu từ đầu tháng 12-2026 và thu hồi chậm nhất vào ngày 31-12. Kết quả được công bố tại đêm Gala trao giải diễn ra vào tháng 2-2027 tại TPHCM.

QUỐC CƯỜNG - HỮU THÀNH